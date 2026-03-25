Boca está preparándose para lo que será el debut de la Copa Libertadores, lo que es sin dudas el gran objetivo de este año. El Xeneize confía en avanzar a los octavos de final sin problemas y para el segundo semestre el objetivo de Juan Román Riquelme es sumar a Paulo Dybala, pero ahora apareció un competidor de peso.
GIRO INESPERADO
Conmoción en Boca por el club que se quedaría con Dybala
En las últimas horas apareció un club interesado en Dybala y la situación cambió completamente para Boca.
La posibilidad de que Paulo Dybala se transforme en refuerzo de Boca parecía haber empezado a tomar forma durante las últimas semanas por varias razones. El contrato de La Joya con la Roma se termina en junio y la propuesta de renovación que realizó La Loba no colmó para nada las expectativas del zurdo, por lo que a partir del 1° de julio quedaría con el pase en su poder.
Por otra parte hay un aspecto familiar importante en esta historia ya que Oriana Sabatini, esposa de Dybala, tiene intenciones de radicarse nuevamente en la Argentina sobre todo luego de haber sido madre. Desde Boca iniciaron incluso un plan para llegar a un acuerdo deportivo y económico con el cordobés, pero ahora todo podría quedar en la nada.
¿Dybala se olvida de Boca?
Según informó La Gazzetta dello Sport apareció un club de Turquía más que interesado en quedarse con Dybala a tal punto que está listo para darle un contrato de larga duración con un salario más que importante. “Antun, el representante de Dybala, fue a poner una oferta sobre la mesa de un club de Turquía, de Estambul, que va a jugar Champions y le ofrece por 3 años casi lo mismo que hoy gana en Roma. 6 millones más bonos”, afirmó el citado medio.
Esto es una traba enorme para Boca que sabe que económicamente está muy lejos de lo que ofrece el club turco, sumado a que deportivamente también aparece como una plaza interesante teniendo en cuenta que el equipo que lo desea compite en torneos europeos. Ahora habrá que ver qué determinación toma el zurdo poniendo todo sobre la balanza.
Juan Román Riquelme ya entabló contacto con el entorno de Dybala para hacerle una propuesta contractual que iría hasta diciembre del 2028, ofreciéndole ser además uno de los mejores pagos de todo el plantel junto con Leandro Paredes. Boca está haciendo lo máximos esfuerzos para tentar al campeón del mundo pero todo depende de lo que elija el futbolista.
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