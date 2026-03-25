Conmoción en Boca por el club que se quedaría con Dybala

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¿Dybala se olvida de Boca?

Según informó La Gazzetta dello Sport apareció un club de Turquía más que interesado en quedarse con Dybala a tal punto que está listo para darle un contrato de larga duración con un salario más que importante. “Antun, el representante de Dybala, fue a poner una oferta sobre la mesa de un club de Turquía, de Estambul, que va a jugar Champions y le ofrece por 3 años casi lo mismo que hoy gana en Roma. 6 millones más bonos”, afirmó el citado medio.