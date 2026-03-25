River Plate de Chacho Coudet comenzó de buena manera en cuanto a resultados, aunque todavía queda margen de mejora en lo que respecta al funcionamiento del equipo. En este contexto, empiezan a aparecer algunos nombres para reforzar el plantel de cara a 2026 y, en los últimos días, tomó fuerza el de un campeón del mundo con la Selección Argentina.
"QUIERE VESTIR LA CAMISETA"
Sacudón en River por el campeón del mundo que podría llegar tras el Mundial 2026
Aseguran que un histórico de la Selección Argentina campeón del mundo en Qatar podría llegar a River Plate tras el Mundial 2026.
Está claro que el Millonario cuenta con una base sólida, aunque desde el cuerpo técnico consideran que es clave seguir potenciando el plantel para competir al máximo nivel y aspirar a objetivos importantes durante la temporada 2026.
¿Campeón del mundo a River?
Uno de los históricos de la Selección Argentina podría convertirse en refuerzo de River Plate en el próximo mercado de pases.
Por lo pronto, Eduardo Coudet pidió incorporar un arquero y un delantero para potenciar el plantel, y ya comenzaron a circular algunos nombres en ese sentido.
Para el arco, aparecen como opciones Yassine Bounou y Sergio Rochet, actual arquero de la selección de Uruguay.
En cuanto a la delantera, el periodista Hernán Castillo aseguró: “ River tiene apuntados para junio a Mauro Icardi, Mateo Retegui, Giovanni Simeone y Lucas Beltrán”, siendo el hijo del Cholo el que, por el momento, tendría más chances de llegar.
Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza otro nombre que ya había sido vinculado anteriormente con el club de Núñez.
Se trata de Nicolás Otamendi y, según confirmó el periodista Renzo Pantich, el defensor tiene la intención de vestir la camiseta de River una vez finalizado el Mundial 2026.
El zaguero, que tendrá 38 años para entonces, nunca ocultó su simpatía por el club. Además, su contrato con el Benfica finaliza antes de la cita mundialista, por lo que, en caso de concretarse su llegada, podría darse en condición de libre.
El equipo de Chacho Coudet
Si bien el nivel de River Plate, dirigido por Eduardo Coudet, todavía no es el ideal, siempre resulta más sencillo trabajar desde la victoria, y eso es justamente lo que le ocurre al equipo de Núñez.
Desde la llegada del nuevo entrenador, el Millonario consiguió triunfos ante Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Gracias a esta racha positiva, se ubica en la segunda posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Además, el cuerpo técnico tendrá varios días para trabajar con gran parte del plantel, ya que no habrá competencia oficial debido a la fecha FIFA, una pausa que puede resultar clave para seguir ajustando el funcionamiento del equipo.
El próximo compromiso para el conjunto de Núñez será el fin de semana del 5 de abril, cuando reciba a Belgrano en el estadio Monumental.
En lo que respecta a la Copa Sudamericana, River visitará a Blooming de Bolivia el miércoles 8 de abril desde las 21:30, dando así inicio a su participación internacional en este 2026.
Se vienen meses exigentes para el equipo de Coudet, que deberá afrontar la fase de grupos del certamen continental, el tramo final del Torneo Apertura y, en el medio, el siempre especial Superclásico frente a Boca.
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