Sacudón en River por el campeón del mundo que podría llegar tras el Mundial 2026

En cuanto a la delantera, el periodista Hernán Castillo aseguró: “ River tiene apuntados para junio a Mauro Icardi, Mateo Retegui, Giovanni Simeone y Lucas Beltrán”, siendo el hijo del Cholo el que, por el momento, tendría más chances de llegar.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza otro nombre que ya había sido vinculado anteriormente con el club de Núñez.

Se trata de Nicolás Otamendi y, según confirmó el periodista Renzo Pantich, el defensor tiene la intención de vestir la camiseta de River una vez finalizado el Mundial 2026.

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El zaguero, que tendrá 38 años para entonces, nunca ocultó su simpatía por el club. Además, su contrato con el Benfica finaliza antes de la cita mundialista, por lo que, en caso de concretarse su llegada, podría darse en condición de libre.

El equipo de Chacho Coudet

Si bien el nivel de River Plate, dirigido por Eduardo Coudet, todavía no es el ideal, siempre resulta más sencillo trabajar desde la victoria, y eso es justamente lo que le ocurre al equipo de Núñez.

Desde la llegada del nuevo entrenador, el Millonario consiguió triunfos ante Huracán, Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto. Gracias a esta racha positiva, se ubica en la segunda posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Además, el cuerpo técnico tendrá varios días para trabajar con gran parte del plantel, ya que no habrá competencia oficial debido a la fecha FIFA, una pausa que puede resultar clave para seguir ajustando el funcionamiento del equipo.

El próximo compromiso para el conjunto de Núñez será el fin de semana del 5 de abril, cuando reciba a Belgrano en el estadio Monumental.

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En lo que respecta a la Copa Sudamericana, River visitará a Blooming de Bolivia el miércoles 8 de abril desde las 21:30, dando así inicio a su participación internacional en este 2026.

Se vienen meses exigentes para el equipo de Coudet, que deberá afrontar la fase de grupos del certamen continental, el tramo final del Torneo Apertura y, en el medio, el siempre especial Superclásico frente a Boca.

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