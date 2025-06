El campeón del mundo que no quiso River y ahora lo quiere otro equipo argentino

image.png Nicolás Otamendi, lo quiere Benfica y Vélez, pero él quiere jugar en River.

La primera es porque no tiene decidido si va a seguir en Benfica o no, eso depende de si el interés de River renace o no. Pero en el “Millonario” le bajaron el pulgar, ya que Marcelo Gallardo no está interesado ya que cree que está cubierto en la zaga central. Entonces consiente de eso Nicolás Otamendi empezaría a negociar con Benfica su renovación.