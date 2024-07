La confesión de Nicolás Otamendi: cómo sobrellevó ir al banco en la Copa América

"Obviamente que uno quiere estar, porque te mentiría si te dijera que no me jodió tener que salir. Yo nací para competir y la verdad que hay que aceptar las decisiones del entrenador y seguir compitiendo. Intentar hacer lo mismo cuando me toque. Me tocó definir las eliminatorias de penales (metió el último vs. Ecuador, en cuartos)", señaló Otamendi. "Son momentos que hay que estar preparado, la cabeza más que nada".

Más contenido en Golazo24

Argentina con grandes chances de ser sede en la Copa América 2028

All Star Game sin estrellas: Out Lionel Messi y Luis Suárez

Fútbol europeo en llamas: Jugadores (FIFPRO) y Ligas Europeas vs FIFA

FIFA vs. futbolistas, nada nuevo: el recuerdo de Maradona y su sindicato de 1995