Con un doblete de Lautaro, Argentina venció a Perú y quedó con puntaje ideal

Lionel Messi también estuvo ausente, ya que fue al banco de suplentes y no ingresó. No hizo falta. Pero dentro de la cancha, el equipo tuvo que arreglarse para reemplazarlo. "Cuando no está Leo todos tenemos que hacer el doble. Tratamos de hacer entre todos lo que él hace", dijo Di María post partido, que se convirtió en el 3er jugador con más presencias en la Selección. Ante Perú, el primero en tirar del carro fue Ángel, que se ubicó como uno de los extremos de la Selección junto con Alejandro Garnacho.