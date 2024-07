Choque de mercado: El problema de Javier Milei es el cepo (intelectual)

Esto era tan pero tan previsible que... Ud. es testigo de que Urgente24 la vio venir... Pero la clave ahora es cómo salir. ¿Cuál es el escape? Porque el formato intelectual / ideológico de Javier Milei está preparado para un choque con 'la Casta', a la que él cree poner a la defensiva con un par de exabruptos. Pero Milei no está preparado para un choque con el mercado. Si bien Milei no tiene baldosas y sólo es un economista teórico, él considera al mercado un 'aliado natural'. Paradoja: luego de derrotar (en teoría mileiduviana) a 'la Casta' con las leyes que Miguel Ángel Pichetto y otros irresponsables le concedieron en la Cámara Baja, los mercados no sólo no reaccionaron según esperaba el Presidente sino que le han puesto las cotizaciones de sombrero. El cepo (intelectual) que padece en esta novedad el Presidente es su problema mayor para encontrar la salida, y el Gobierno corre riesgo de convertirse en una Casa de No Escape.