El otro plan de Javier Milei: Votar a los 13 años, sin PASO y con boleta única

El partido con el que Axel Kicillof gobierna el principal distrito electoral del país se encuentra en un proceso de reorganización interna tras el llamado de Máximo Kirchner para celebrar internas en el PJ bonaerense. Fuera de ese esquema partidario está Sergio Massa, al igual que Juan Grabois. Desde Esteban Echeverría, Fernando Gray también intenta construir un polo alternativo junto a Facundo Moyano y Juan Zabaleta.

kicillof-milei.jpg Javier Milei cree que sin primarias, Axel Kicillof tendría un escenario más complicado para unificar a todos los sectores del oficialismo bonaerense dentro de una misma boleta, en 2025.

En La Libertad Avanza, la estrategia electoral 2025 fue descripta el domingo por Javier Milei en una entrevista televisiva:

Yo creo que vamos camino a una fusión de las fuerzas y si hoy fuéramos fusionados a una elección, estaríamos sacando el 56% de los votos Yo creo que vamos camino a una fusión de las fuerzas y si hoy fuéramos fusionados a una elección, estaríamos sacando el 56% de los votos

Con lo cual, con la inflación más baja, la economía recuperándose y las calles en orden, estamos para hacer grandes cosas Con lo cual, con la inflación más baja, la economía recuperándose y las calles en orden, estamos para hacer grandes cosas

Lo dijo Javier Milei en relación al PRO de Mauricio Macri. El riesgo es que la interna en el PRO entre el expresidente y Patricia Bullrich astille el frente electoral que proyectan en la Casa Rosada para 2025.

El voto joven, clave para Javier Milei

Landau dice que el "voto joven" no complica la unificación. El voto joven es la franja del electorado donde Javier Milei es más fuerte.

Pero el proyecto, además de eliminar las PASO e implementar la boleta única, un sistema que ya se aplica en provincias como Santa Fe y Córdoba, busca también bajar la edad para votar, que podría ubicarse en los 13 años pero sin obligatoriedad.

El voto joven es la franja del electorado donde Javier Milei es más fuerte y el proyecto apunta en ese sentido a dotar a La Libertad Avanza de mayor volumen electoral de cara a las legislativas 2025.

En el Congreso existe una ley no escrita de no debatir proyectos de reforma política durante años electorales, por lo que la iniciativa debería ser presentada antes del 31 de diciembre para poder ser convertida en ley En el Congreso existe una ley no escrita de no debatir proyectos de reforma política durante años electorales, por lo que la iniciativa debería ser presentada antes del 31 de diciembre para poder ser convertida en ley

El proyecto de bajar la edad de votación, que actualmente es de 16 años, avanza en paralelo con el anuncio de otro proyecto de ley pero para bajar la edad de imputabilidad. La medida que impulsan Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) se trata de una nueva ley Penal Juvenil que será enviada al Congreso para bajar a 13 años la edad de imputabilidad.

