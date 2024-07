Riesgo país sigue trepando: Nuevo castigo de los mercados a Javier Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/1807579800522924406?s=08&partner=&hide_thread=false . @fmercuriali - Para usted está ordenada la macroeconomía?@Jmilei - No, la estamos ordenando. En breve va a caer fuertemente el riesgo país a medida que sigamos con el superávit. pic.twitter.com/tHc1zJk1Yz — Traductor (@TraductorTeAma) July 1, 2024

"Claramente, el plan actualmente tiene una parte positiva, más allá de lo que se ha visto en esta primera parte y la aprobación de la Ley Bases y la ley fiscal, pero tiene una parte de alta incertidumbre que es cómo seguís con la política cambiaria, básicamente porque no estás acumulando reservas y si no acumulás reservas, Argentina no tiene forma de salir del cepo", dijo Juan Luis Bour, de Fundación FIEL.