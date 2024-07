Raro (¿o estrategia?): Confusa, Brenda Uliarte empezó a responder y se arrepintió

“¿En qué consistió el suceso que se discute, qué participación tuvo?”, inquirió Cipolla. “Partícipe y encubridora… Pero. No soy ehh… “, respondió. Brenda hizo un largo silencio y se agarro la cabeza. La fiscal pidió la palabra, pero la jueza convocó a todas las partes a acercarse al tribunal para hablar en privado.

Namer volvió a tomar el micrófono y dijo que "este es un acto de defensa, el tribunal le está tomando declaración porque usted decidió declarar. Esto que diga acá es muy importante porque hace a su defensa. Es importante que sea clara, que se acerque al micrófono, que conteste lo que se le pregunta, pero lo que es importante es que usted, que pidió declarar, trate de ser lo más clara posible. De lo que usted diga pueden desprenderse consecuencias. ¿Le queda claro que es importante este acto y que es para mejorar su situación?”, le explicó.

”Si, no más preguntas”, respondió Brenda Uliarte. ”¿Cómo no más preguntas?”, indagó la jueza. ”No, no declaro, anulo”, contestó. Luego la magistrada le preguntó si no quería declarar porque no se sentía "en condiciones". ”No me siento en condiciones de declarar”, cerró.

La jueza entonces informó que se daría por incorporada por lectura la declaración que la joven había hecho en la instrucción.

"Pista Milman": Cruce entre la jueza y la fiscal

La fiscal Gabriela Baigún reclamó que se leyera la declaración que Brenda Uliarte había hecho cuando estaba representada por el abogado Carlos Telleldín. En rigor, no fue una declaración sino un escrito que la defensa presentó cuando la causa ya había sido elevada a juicio oral y por lo tanto no había sido dada en instrucción.

En ese escrito, Uliarte dijo que nunca creyó que su ex pareja fuera a concretar el ataque y que incluso ella intentó frenarlo pero no pudo. Describió además a Sabag Montiel como un golpeador y manipulador, y lo vinculó a la agrupación Revolución Federal y al diputado del PRO Gerardo Milman, apuntado en la llamada “pista Casablanca”.

“Yo no sé por qué ‘Nando’ hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver. Yo no digo que financiaron el atentado pero sí financiaban para agitar y armar quilombo. Y Carrizo sabe todo eso, pero él va a cubrir a ‘Nando’ porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay peso pesados”, afirmó.

Uliarte incluyó en su nueva versión que escuchó a su ex pareja hablar antes del atentado con “una tal Carolina” y que cuando ella le pidió explicaciones le dijo que era “la secretaria de un amigo”. La secretaria de Milman que estuvo en el bar Casablanca, donde al diputado supuestamente lo escucharon anticipar 48 horas antes el atentado, se llama Carolina Gómez Mónaco.

Cabe recordar que la defensa de CFK viene insistiendo para que se investigue a los autores intelectuales del intento de magnicidio y ha apuntado a la "pista Milman". Justamente, la semana pasada, cuando iniciaron las audiencias, la ex presidenta y ex vicepresidenta compartió un mensaje en sus redes sociales que, entre otras cosas, decía: " Nunca se profundizó sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes (Revolución Federal, nueva Centro Derecha, entre otras). Esas organizaciones nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político, y desaparecieron al otro día del 1 de septiembre de 2022. Sus integrantes se paseaban y fotografiaban con Patricia Bullrich y asisten hoy al congreso invitados por diputados del oficialismo. Recibieron decenas de millones de pesos de la familia Caputo los meses previos al atentado".

Y continuaba: "Un testigo oyó decir a Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, dos días antes del atentado: 'Cuando la maten voy a estar camino a la Costa'. La justicia esperó todo lo que pudo, esperó que lo sepa Milman, y meses después le ordenó que entregue sus teléfonos. El contenido de los celulares de Milman y sus secretarias estaba completamente borrado. Es más, entregó un modelo de teléfono que salió a la venta tiempo después del atentado. A la jueza ni siquiera la ofende que le tomen el pelo".

"En mayo de 2023 una de las secretarias del Milman declaró que ella, Milman y otra colega fueron citados en noviembre de 2022 en las oficinas de la Fundación de Patricia Bullrich donde un experto en informática borró durante más de 4 horas los teléfonos de todos. La jueza y el fiscal decidieron no investigarlo", remató.

Ante el pedido de la fiscal, la jueza Namer cortó la jugada asegurando que el Tribunal ya rechazó incorporar esa declaración en la causa. “Si la señora Uliarte quiere reproducir acá eso es otro tema. Para nosotros (ese escrito) no está incorporado. La señora dijo que no quiere declarar pero eventualmente si esa ampliación quiere hacer referencia esa sería la manera” de incorporar esa versión.

En otra situación fuera de lo común, la fiscal pidió la palabra para hacerle una pregunta al abogado de Uliarte, que apuntaba a saber por sus declaraciones previas en la radio. Cipolla respondió: “Lo que suceda en medios es otro tema, no estamos acá en el Bailando o un programa de televisión”.

Namer advirtió: “El tribunal está viendo y evaluando a la señora Uliarte”. Y recordó que se le ha pedido a las partes, previo al inicio del debate, “una conducta acorde” a la seriedad del caso, pero “no podemos” evitar que las partes “se expidan en los medios de comunicación”.

Cipolla entonces le apuntó a la fiscal y dijo que, con ese criterio, había que pedirle a la víctima, Cristina Kirchner, que se abstuviera también de hablar del tema en sus redes sociales. “Esto es un disparate, yo no sé si la defensa le quiere decir a la señora Cristina Fernández de Kirchner que no haga tuiter”, se indignó la fiscal. En ese momento, se escuchó un ruido: Brenda Uliarte se había parado golpeando el micrófono para dar por cerrada su declaración.

Ahora comenzó a declarar Nicolás Carrizo, el jefe de ambos y señalado como partícipe secundario.

