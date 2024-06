Fernando Sabag Montiel despega a sectores políticos: "Fue con fin personal"

Sobre el atentado, Sabag dio detalles por primera vez: contó que le apuntó a la cara de Cristina Kirchner y que estaba a 30 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. “Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar. Estaba a 30 centímetros”, relató ante el Tribunal Oral Federal 6 de Comodoro Py. “Solo era yo el que portaba el arma en el bolsillo de reverso de la campera. Una parte estaba en un bolsillo y el cargador lo tenía en otro. Brenda no tenía armas”, recordó.

Luego fue consultado por la Fiscalía sobre su detención. Sabag Montiel dijo no recordar mucho porque todo pasó muy rápido. “Esa iba a ser la primera vez que iba a matar a una persona. Todo pasa muy rápido, debe ser como un reflejo del cerebro que se desconecta. Cuando me agarran los manifestantes, los que me sacan son la gente seguridad de Cristina. Uno me propina un golpe que casi me saca el ojo. Y les decía `yo soy de ustedes`. lo dije para que no me peguen”.

Este miércoles (26/06) el Tribunal Oral Federal 6 comenzó a juzgar a los 3 acusados de haber intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en septiembre del 2022: Fernando Sabag Montiel, quien disparó a la cabeza de la entonces vicepresidenta; Brenda Uliarte, su ex novia, imputada como partícipe necesaria, y Nicolás Carrizo, el jefe de ambos y señalado como partícipe secundario.

En su declaración, Sabag Montiel también intentó desvincular a su expareja del intento de homicidio: “Yo la quería matar y ella (por Brenda) la quería ver muerta. Pero yo nunca le planteé o le ordené a que lo haga, ni le di el arma diciéndole ‘hacelo vos’. Ella quería ser una espectadora del momento más que una partícipe”.

También argumentó que hay una diferencia en la maduración, ya que ella "tiene 24 años".

Según Sabag Montiel, su relación con Carrizo "fue breve, fugaz y corta". "Lo conocí en una fiesta y solo tuvimos cuatro o cinco meses de vínculo y solo por una cuestión laboral”, precisó.

También se definió como "cristiano, pese a haber querido matar a una persona, soy cristiano".

Las audiencias se llevarán a cabo cada miércoles en los tribunales de Retiro, bajo la supervisión de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Se estima que el juicio oral podría durar, como mínimo, 6 meses, dada la cantidad de testigos (unos 300) que fueron convocados a declarar.

Embed - TOCF N°6 - Causa Sabag Montiel

----------------

Más contenido en Urgente24:

Crisis Lula-Milei: Gran fracaso de Diana Mondino

Netflix arrasa con una miniserie muy aclamada de 9 capítulos

Estos vehículos no pagarán más el impuesto al lujo

La emoción que Disney/Pixar eliminó de 'Intensa Mente 2' por ser "muy heavy"

Ciencia: Estudios afirmaron que seguimos evolucionando, pero no como creías