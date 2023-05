CFK compartió esos tuits del diputado brasileño, y escribió: "Lo que acabas de leer no lo dijo NADIE en Argentina. Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de Página 12 el testimonio de una ex asesora del Diputado Millman".

"Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre", añadió.

Al momento de publicar esta nota, Patricia Bullrich aún no había respondido esta dura acusación. Pero en otras ocasiones anteriores ya había desmentido cualquier participación en el atentado a CFK.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1655560634270990341 “En Argentina, la presidenta del mayor Partido de la oposición (PRO) y pre- candidata a la presidencia, @PatoBullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner… https://t.co/i8kvzPWDLY — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 8, 2023

Por su parte, el bloque del oficialista Frente de Todos en el Senado calificó esta información como un hecho de "profunda gravedad" que debe ser investigado "hasta las últimas consecuencias".

"Es necesario que la jueza federal María Eugenia Capuchetti (responsable de la causa) y el fiscal Carlos Rívolo investiguen todas las pistas vinculadas al intento de magnicidio, ocurrido hace ya más de ocho meses. Se deben conocer quiénes son los autores materiales, intelectuales y, eventualmente, los financistas del atentado", subrayó en un comunicado compartido en redes sociales.

https://twitter.com/Senadores_Todos/status/1655543928253186049 • La Justicia debe profundizar todas las líneas de investigación en relación al atentado contra la Vicepresidenta @CFKArgentina pic.twitter.com/eLLmK1YHE0 — Senadores de TODS (@Senadores_Todos) May 8, 2023

Qué declaró Ivana Bohdziewicz (según P/12)

Bohdziewicz fue asesora de Milman durante buena parte de 2022. El año pasado declaró en la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner y ahora volvió a hacerlo de forma por tercera vez. Página 12 reveló que la joven de 26 años aseguró que el borrado del contenido de su teléfono celular fue en una oficina que pertenecería a Patricia Bullrich.

Bohdziewicz era una de las colaboradoras -la otra era la exMiss Argentina Carolina Gómez Mónaco- que estaban con Milman en el bar Casablanca cuando otro funcionario del Congreso lo escuchó decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa", dos días antes del atentado a la vicepresidenta. Ivana fue despedida de las oficinas de Milman a comienzos de enero.

Bohdziewicz y Gómez Mónaco declararon por primera vez en octubre del año pasado. En ese momento, primero dijeron no recordar haber ido al bar con Milman y luego lo reconocieron cuando les mostraron un video. Ni la jueza Capuchetti ni el fiscal Carlos Rívolo decidieron secuestrar sus celulares. Días después, el 10 de noviembre, Ivana se juntó con su compañera a hablar de la posibilidad que esa orden judicial sobre sus teléfonos ocurriera.

Según la nueva declaración de Bohdziewicz, ese día fueron citadas por Milman en una oficina de Avenida de Mayo al 900, donde se encuentran las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que encabeza Bullrich. Allí un perito técnico se encargó de borrar el contenido de los celulares y les recomendó comprar nuevos aparatos y no volver a registrar en ellos cuentas personales para evitar que se descarguen "backups".

Según Página12, Ivana fue despedida en enero pasado de las oficinas de Milman y desde hace varios quería declarar antes el fiscal Rívolo para contar estos detalles que abren nuevos dudas sobre la información borrada y el rol política detrás del atentado contra Cristina. Además, Bohdziewicz declaró, según personas cercanas a la causa, que tras presentar un nuevo abogado para pedir dar su testimonio y a la espera de ser convocado por Rívolo, su ex compañera le escribió mensajes que decían: "¿Ahora qué querés declarar?" y "No me traiciones".

El testimonio, finalmente, se lo tomó la fiscal Alejandra Mangano. "Es curioso que cuando ella dijo que quería declarar y el fiscal (Calos) Rívolo se tomó licencia y le iba a tomar declaración después del 10 de mayo, en el ínterin recibió algún tipo de amenaza y ella decidió rápidamente ir a declarar", analizó el abogado defensor de CFK Juan Manuel Ubeira, en diálogo con la AM 750.

Otro figura sobre la que habló la exasesora es la de un tal "Diego", un abogado que sería cercano a Bullrich y quién fue el que ordenó los pasos de ella y su ex compañera en la oficina de Milman desde noviembre, cuando se borró el contenido de los celulares. "Habrá que ver quién es Diego y quién está detrás de todo esto", exigió Ubeira.

La pista Milman... para ir tras Patricia Bullrich

Urgente24 ya ha informado que CFK insiste con la 'pista Milman' pero su objetivo final es involucrar a Patricia Bullrich.

"Milman es solo un diputado que están usando como un perejil, el problema para ellos -por el FDT- se llama Pato Bullrich", le dijo a Urgente24 un dirigente del PRO, meses atrás.

Tanto Bullrich como Milman han desmentido tiempo atrás cualquier participación en el intento de asesinato a CFK. “Ellos con tal de zafar de la Justicia, que está condenando hechos concretos de Cristina Kirchner como presidenta, crean relatos. Estamos absolutamente decididos a enfrentar todos cada uno de los relatos y mentiras”, sostuvo Bullrich.

"Si tenemos que llegar a Patricia Bullrich, llegaremos a ella. No tenemos la certeza, pero todo va para ese lado", aseguró en noviembre pasado el abogado de CFK sobre la investigación por el atentado a la vice.

Urgente24 ya había anticipado que la implicación de Gerardo Milman en el expediente, a partir del testimonio de un testigo que es asesor de un legislador K, y ahora es investigado por 'falso testimonio'), tenía como objetivo a Bullrich, ya que es su mano derecha y uno de los hombres de confianza de la líder del PRO.

"Milman era viceministro de Patricia Bullrich y Bullrich hasta el día de hoy no condenó el atentado a la vicepresidenta. Hay terminales de este suceso nos llevan a pensar que algo detrás de todo esto hay. Nosotros queremos que esto se investigue. Si Milman no tiene nada que ver, le pedirán las disculpas del caso, pero claramente no hay interés en averiguarlo", había dicho en ese momento el abogado de CFK, Ubeira.

Consultado por Roberto Navarro acerca de si efectivamente la titular del PRO está relacionada, Ubeira respondió: "(Hernán) Carrol ha abrazado a Patricia Bullrich y a Milei (....) yo quiero que se investigue todo. Si tenemos que llegar a Patricia Bullrich, llegaremos a ella, y sino no. No tenemos la certeza pero todo va para ese lado. Lo único de lo que no nos podemos privar es de investigar todo esto”, planteó.

-----------------

Más contenido en Urgente24:

Arden Clarín y La Nación por interna JXC: "Malos candidatos"

Córdoba: Cómo se gestó la traición que quebró a JxC{

Paliza de la derecha en Chile que escribirá la nueva Constitución

AFIP anuncia fuertes cambios en la entrega de telegramas laborales

NASA: El James Webb desconcierta científicos y astrónomos