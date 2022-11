También declararon las dos asesoras que estaban con Milman ese día, y si bien primero negaron haber estado ahí, al ver las imágenes de las cámaras de seguridad reconocieron que la reunión existió pero negaron rotundamente que se haya pronunciado la frase en cuestión.

Tras los testimonios, Capuchetti y Rivolo consideraron que las revelaciones de Abello no parecían verosímiles y le abrieron un causa por falso testimonio.

En su declaración, Abello contó que estaba a dos mesas -unos cuatro metros- de la de Milman y que se había sentado junto a su cuñado cerca de un televisor porque querían ver un partido de tenis. En esa mesa intermedia estaba sentado el diputado nacional del Frente de Todos y presidente del Club Atlético Tucumán, Mario Leito.

Los investigadores determinaron presencialmente en el mismo café que no se podía escuchar lo que se decía, por la distancia de las mesas. También el cuñado de Abello declaró que por el ruido del bar no podía escuchar la televisión ni tampoco lo que hablaban en la mesa que estaba justo al lado donde se ubicaba el diputado Leíto. "Estaba al lado. No se escuchaba de qué hablaban, eran cuatro que estaban con él ahí. Yo tenía memoria visual de él, lo conocía de fútbol”, contestó Rende.

Incluso cuando le preguntaron a qué distancia estaba Milman y sus asesoras dijo que se encontraban "más lejos, a tres o cuatro metros". Y luego agregó sin dudar: "No escuchaba de qué hablaban, parecía que él hacía chistes y las chicas se reían".

Por otra parte, Milman no fue citado a declarar, ya que la Justicia no tiene pruebas suficientes para involucrarlo. El diputado de JxC ya dijo en los medios que jamás pronunció esa frase y acusó a CFK de "ver una película de ficción".

----------

Más contenido en Urgente24:

Otro escándalo con planes sociales: 2.800 muertos que cobran

Se hunde el Titanic: FTX en quiebra y Binance huye "como rata"

CFK a los gritos y Massa la hace corta: "Van a quedar culo para arriba"

Memorándum: La Unión Europea viene por el gas de Vaca Muerta

Quiebra y corralito mientras El Salvador vale -60% y China lo quiere comprar