El gobierno no publica datos sobre sus tenencias de Bitcoin. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en una entrevista el miércoles con el programa de televisión local Frente a Frente que el gobierno no ha vendido nada de su Bitcoin y, por lo tanto, no se ha dado cuenta de ninguna pérdida. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo en Twitter el jueves que Bukele le informó que el país no tiene Bitcoin en FTX.