¿Qué es lo que está al lado del Titanic?

En tanto, Murray Roberts, uno de los biólogos que formó parte de la expedición al Titanic, profesor de biología marina y ecología en Universidad de Edimburgo, indicó que dicha formación geológica es producto de una erupción volcánica. Compuesta por basalto, de allí florecen corales y biodiversas vidas acuáticas como langostas, esponjas y peces, a 2900 metros de profundidad, así lo indicó este biólogo de Edimburgo.

“Los científicos siempre se han sorprendido por lo lejos que se propagan las esponjas y los corales a través del océano. Ahora estamos realizando simulaciones por computadora para comprender mejor este fenómeno y también espero que estas áreas rocosas inexploradas sean fundamentales para explicar cómo estos animales pueden dispersarse a través tan grandes distancias por el lecho marino profundo y fangoso. Necesitamos compartir esta información con la comunidad científica y las administraciones para asegurarnos de que estos ecosistemas vulnerables reciban la atención y la protección que merecen”, indicó Murray en una reciente entrevista para la CNN.

