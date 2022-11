Clima: ¡Se vienen las lluvias entre tantas nubes! El tiempo para hoy 08/11

Cómo estará en el NEA

A excepción de Misiones, el resto del NEA (Formosa, Corrientes y Chaco) amaneció con un cielo parcialmente nublado preparándose para un jueves de tormentas aisladas y alertas amarillas. El clima para hoy se mantendrá estable hasta el miércoles sin precipitaciones aisladas por el momento.

En Misiones esta semana se encontrará algo nublado a partir de hoy y hasta el fin de semana que le dará la bienvenida a la lluvia en la tarde del día viernes.

La temperatura para hoy será de mínima 15° y la máxima 31° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un clima con cielo parcial a mayormente nublado durante la jornada de hoy y como bien viene presentando estos días, sin embargo, en Buenos Aires las localidades de Pigüé, Coronel Suarez y Coronel Pringles tendrán tormentas aisladas para la fecha y durarán toda la semana hasta el día domingo.

clima 1.jpg

A partir de este miércoles, las lluvias se harán presentes en la provincia de Córdoba, mientras que, en Santa Fe y Entre Ríos comenzarán a partir del día jueves con chaparrones durante la tarde.

La Pampa por mientras, comienza con las lluvias durante la noche de este martes y durarán hasta el miércoles. Para la fecha de hoy posee una alerta amarilla por fuertes tormentas que se extenderá hasta el siguiente día.

Las temperaturas para hoy serán de mínima 16°C que ascenderá a una máxima de 31°C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

La región de Cuyo constituida por San Juan, Mendoza y San Luis le darán la bienvenida a las lluvias a partir de esta tarde/noche comenzando por San Juan y Mendoza, mientras que San Luis espera hasta el día miércoles 09/11. Para esta última, la alerta amarilla se hizo presente por fuertes ráfagas de viento, que al igual que las provincias de Catamarca y La Rioja, estas superarán los 50km/h.

Por mientras, el clima en la región cuyana se mantiene mayormente nublado con temperaturas que van desde los 17° hasta los 35° C.

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia el clima se unificó y decididamente optó por bríndale lluvias a este sector al igual que al resto de las provincias del país, es por ello que, Santa Cruz se mantiene nublados hasta el día miércoles a la espera de chaparrones que no durarán más que una tarde. Por otro lado las provincias de Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego comienzan la jornada con chaparrones que se extenderán hasta el día jueves, (en el caso de Chubut, la semana estará lluviosa a excepción de los días viernes y domingos), Mientras que en Neuquén caerá una tormenta aisladas para la tarde al igual que en Río Negro.

La temperatura oscilará entre una mínima de 8° con una máxima de 15° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 17° y la mínima de 9° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 19° que ascenderá hasta los 32° C.

