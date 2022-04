110 años del hundimiento del Titanic y el misterio infinito

Algunas son fantasiosas, tal como la idea de que una momia maldita estaba a bordo del barco.

Otras alegan que la tragedia fue el resultado de una estafa al seguro, o

un intento de JP Morgan de librarse de algunos rivales poderosos.

Teoría Nº1: El Titanic estaba marcado por un controvertido mensaje secreto

Dicha teoría conspirativa sobre el Titanic ha estado viajando de generación en generación mediante la transmisión oral, durante años. Cabe señalar a este respecto que, el Titanic fue construido en la ciudad de Belfast, Irlanda, por la empresa de construcción naval Harland and Wolff. La teoría de la conspiración consiste en que los trabajadores católicos reaccionaron horrorizados cuando el número de casco del nuevo barco –3909 04– fue revelado.

¿Por qué?

Si leemos de derecha a izquierda (cual si descifráramos un palíndromo) la cifra se convierte en letra –acaso un tanto forzado pero la conspiranoia es así- entonces, 3909 04, parece que dijera: "NO POPE" (en español, "abajo el Papa"). Sobre esta base, la teoría sostiene que los obreros católicos vieron esto como una blasfemia, y se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el barco sufriera daños como consecuencia de ello.

Esta teoría, tal como toda otra teoría tiene sus limitaciones y presenta una serie de problemas. A este respecto hay quienes afirman que Harland y Wolff asignaron al Titanic el número 401 por lo cual el número 3909 04 sería una invención.

Además, supuestamente no hubo trabajadores católicos disponibles que pudieran haber advertido a sus compañeros protestantes acerca del problema respecto al número del casco.

En 1886, los empleados protestantes de Harland y Wolff lanzaron un ataque a gran escala contra sus compañeros católicos, según el libro 'The Invention of the White Race' (La Invención de la Carrera Blanca). El resultado fue un éxodo de los trabajadores católicos del astillero, la cual era por aquellos años, la mayor empresa contratante de Belfast.

En 'Irish Blood, English Heart, Ulster Fry' (Sangre irlandesa, Corazón inglés - Viajes de regreso a Irlanda), Annie Caulfield escribe que, ‘en el siglo XX, Harland y Wolff tenían fama de contratar únicamente a protestantes’.

Maqueta del Titanic. Maqueta del Titanic.

Teoría Nº2: El Titanic estaba condenado por la maldición de una momia

¿Una momia antigua pudo haber sentenciado el destino del Titanic? No. El error humano y la escasez de botes salvavidas provocaron la catástrofe marítima.

Sin embargo, la idea de que una antigua maldición hundió el barco es una de las teorías de la conspiración más extravagantes que surgieron tras el desastre.

Según la leyenda, una antigua princesa momificada dejó un rastro de muerte y devastación a través de Inglaterra a principios del siglo XX después de que fuera hallada en unas excavaciones y la sacaran de Egipto. Una vez que la asediada comunidad de coleccionistas de arte y profesionales de museos británicos se hartó de la momia embrujada, un arqueólogo estadounidense se abalanzó sobre ella para comprarla. Ignorando las advertencias de sus amigos, quiso regresar a Nueva York con su nueva adquisición.

Pero el desafortunado erudito y la momia nunca llegaron a alcanzar los Estados Unidos. Porque, he aquí, ¡el nombre del barco en el que zarparon era el Titanic!

La teoría es popular, pero también completamente inverosímil. Snopes.com/ desacreditó la historia, señalando que, incluso sin tener en cuenta los elementos fantásticos de la teoría, no había ninguna momia a bordo del barco. Sin embargo, eso no ha impedido que se culpe a la llamada "momia desafortunada" del Museo Británico por el hundimiento del barco.

Teoría Nº3: La nave fue atacada por un submarino

El del Titanic es conocido como uno de los mayores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia. La tragedia sucedió dos años antes del inicio de la 1ra. Guerra Mundial. Pero hay quienes todavía especulan que un submarino alemán estaría detrás del hundimiento del barco.

Si tal teoría fuese cierta, el hundimiento del Titanic habría sido precursor al del Lusitania. En 1915, un submarino alemán atacó el transatlántico británico situado frente a la costa de Irlanda, acabando con la vida de 1.198 personas.

Aunque la teoría carece de pruebas, ciertamente no se encuentra fuera del ámbito de lo posible.

Varios supervivientes del Titanic declararon haber avistado un barco no identificado a aproximadamente 5 o 6 millas de distancia del navío que se estaba hundiendo, el cual supuestamente permaneció en la superficie hasta las 2:00 de la madrugada, de acuerdo con el artículo del Dr. Franklin Ruehl, para The Huffington Post. Ruehl especuló que, posiblemente, se tratase de un submarino que había emergido a la superficie para evaluar el daño que había causado, después de lo cual se escondió, y también citó testimonios de supervivientes que declaraban haber escuchado una serie de explosiones que parecían estallar contra el barco a gran profundidad.

"El submarino pudo haber atacado deliberadamente al lujoso transatlántico o haber chocado accidentalmente contra él", redactó, Ruehl.

Imagen del Titanic Belfast. Maqueta del Titanic.

Teoría Nº4: Nunca se hundió

De acuerdo con este planteamiento, el Olympic –un barco más viejo y casi idéntico al Titanic– habría sido en realidad el que se hundió cerca de la provincia de Terranova. ¿Pero cuál habría sido la razón para intercambiar los barcos en secreto?

En el libro 'Titanic: The Ship That Never Sank?', el investigador Robin Gardiner escribió que todo el desastre fue el resultado de una estafa al seguro por parte de la Compañía Internacional de la Marina Mercante, propietaria de la White Star Line. El Olympic y el Titanic eran barcos pertenecientes a la White Star Line.

Según la teoría de Gardiner, el problema comenzó cuando el Olympic se estrelló contra un buque de guerra en 1911, y fue declarado culpable del accidente en una investigación posterior. Como resultado, la White Star Line –una empresa subsidiaria de IMM– no pudo cobrar el pago del seguro.

Gardiner impulsó la teoría de que la línea habría arreglado el Olympic lo mejor que pudo, y lo hizo pasar por el Titanic. Al permitir que el barco averiado continuara navegando bajo un nombre falso, la compañía podía cobrar el pago del seguro cuando se hundiera.

La supuesta intención no era cobrarse la vida de nadie a bordo. Si el plan hubiera salido bien, el barco se habría hundido lentamente y otro barco podría rescatar a la tripulación y a los pasajeros. Entonces, ¿qué salió mal?

Según Gardiner, el transatlántico terminó atropellando accidentalmente a un barco de rescate a causa de la oscuridad, que los pasajeros y los miembros de la tripulación confundieron con un iceberg.

El blog 'Ultimate Titanic' informó que, a pesar de la teoría de Gardiner, todos los objetos datados que fueron extraídos del naufragio del Titanic tenían el número de serie 401. Sin embargo, el número de serie del Olympic era el 400.

Es más, el autor de 'Conspiracies at Sea: Titanic and Lusitania', J. Kent Layton, escribió que, antes de que el Olympic fueran desmantelado, sus piezas de madera se pusieron a la venta. "Nunca, ni una sola vez, ha aparecido una sola pieza de madera del Olympic con el número de serie "401" estampado en el reverso".

Teoría Nº5: J.P. Morgan urdió el plan mortal

Este rumor tiene todos los ingredientes necesarios para elaborar una teoría de conspiración. Un hombre lo suficientemente poderoso y rico, métodos de asesinato complejos, un suceso con multitud de víctimas, el Banco de la Reserva Federal. ¡Es digna de escribirse aunque más no sea ficcionada!:

JP Morgan habría hundido el Titanic con el fin de allanar el camino para el establecimiento del Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos.

El millonario John Jacob Astor,

el magnate minero Benjamín Guggenheim y

el copropietario de Macy's, Isidor Straus,

se opusieron a la creación del banco.

Estos 3 hombres ricos perdieron la vida en la tragedia del Titanic.

Astor fue visto por última vez aferrado al extremo de una balsa.

Guggenheim, cuyo cuerpo nunca fue recuperado, supuestamente se puso una rosa en su ojal y bromeó: "Nos hemos vestido con nuestras mejores galas y estamos preparados para morir como caballeros".

Y Straus murió junto a su esposa Ida, quien se negó a abandonar a su esposo mientras el barco se hundía.

Pero John P. Morgan se libró de la muerte y la tragedia cuando canceló su viaje en último momento.

El poderoso banquero era propietario del IMM, que a su vez era dueño de la White Star Line. Como tal, tenía su propia suite personal, en la cubierta de proa, y un baño especialmente diseñado para él en el barco.

Morgan decidió cancelar su asistencia al viaje inaugural en el último segundo. The Pittsburgh Post-Gazette informó que decidió quedarse en Europa para comprar tapices para su colección de arte.

¿Qué razón podría haber tenido Morgan para hundir su propio barco?

Los teóricos de la conspiración dicen que, con el fin de eliminar la oposición al Banco de la Reserva Federal, Morgan de alguna manera convenció a todos sus rivales para que navegaran en el viaje inaugural, para hundirlo.

Pero Layton señaló que es casi inimaginable que Morgan pudiera haber conseguido que sus 3 principales rivales viajaran en el Titanic.

"Seguramente tenía que haber formas más fáciles de llevar a cabo el plan. Y lo que es más importante: ‘¿cómo es que nadie llegó a declarar en ningún momento: Sí, ayudé a preparar el hundimiento del Titanic para matar a 3 hombres que se oponían a la formación de la Reserva Federal de los Estados Unidos’?"

Dicen que la Verdad es una persona y que todo lo demás, verosimilitudes….

----------------------

