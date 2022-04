Se pudrió todo en C5N entre Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan

El detonante de la discusión que terminó en chicanas fue el textual de Guzmán diciendo que "seguiremos con aquellos que estén alineados con el plan económico del Gobierno", luego de rumores sobre su salida del Palacio de Hacienda.

image.png Tensión en C5N por la interna del Frente de Todos. Los periodistas Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan marcaron posición.

Tensión entre Pablo Duggan y Pablo Sylvestre

Pablo Duggan: Muy fuerte las declaraciones de Martín Guzmán, quien abandonó hoy el ropaje de gurú zen, ¿no? Me parece que van a traer polémicas muy fuertes y yo estoy preocupado por la interna

Gustavo Sylvestre: Bueno, es lo que tiene que ordenarse, porque la interna penosa es la que está afectando la economía en estos momentos

Pablo Duggan: Yo no sé si colaboró Guzmán esta noche acá

Gustavo Sylvestre: Yo creo que sí

Pablo Duggan: Yo creo que no

Gustavo Sylvestre: Él estuvo ayer con el presidente, que es en definitiva quien manda.

Pablo Duggan: A mí me parece que después de las declaraciones de esta noche, la interna va a estar más caliente.

Gustavo Sylvestre: Yo no lo veo así porque, la verdad, si pasa eso es quedarse en el chiquitaje frente a todo lo que tenés de positivo, como el proyecto en el que están trabajando para ver cómo retoman las ganancias extraordinarias que están teniendo, entre otros, el campo. ¿Ahí quién va a estar en desacuerdo dentro del Frente de Todos?

Pablo Duggan: No, por supuesto. Pero al mismo tiempo dijo que no a las retenciones

Gustavo Sylvestre: Pero propuso este proyecto. Fijate vos que eso es justamente ganarle la discusión a la mesa de enlace

Pablo Duggan: Ahora, en una coalición donde no todos opinan lo mismo -se sabía antes de que se formara- pretender que hayan funcionarios que no puedan decir otras cosas, a mí me sonó raro.

Gustavo Sylvestre: Yo creo que pueden decir pero, cuando cascotean, te generan más incertidumbre. Mirá, la semana pasada estuvo cenando Roberto Lavagna con otros economistas y la síntesis fue que el ruido político es el problema hoy en la Argentina

Pablo Duggan: ¡Pfff! Qué sé yo. A la inflación no la hace el ruido político

Gustavo Sylvestre: ¡No, Pablo, pero escuchame! Los ruidos políticos te generan (incertidumbre) porque desde adentro también van... La interna se tiene que calmar porque están dentro del mismo barco o, ¿pensará alguno que se va a salvar solo? Nadie se salva solo acá.

Pablo Duggan: La interna se soluciona si todos escuchan y acá Guzmán dejó la idea de que va ir para adelante con los que están arriba del barco y yo digo: ¿Cómo?

Gustavo Sylvestre: Con los que están alineados con este plan que hasta ahora viene dando resultados. Por eso, el crecimiento que está teniendo y la generación de empleo

Pablo Duggan: Te soy sincero, me dejó preocupado.

Gustavo Sylvestre: Me parece que estás embarcado en alguna parte de la interna. A mí me tranquilizó.

Pablo Duggan: El Frente de Todos, es con todos, 'Gato', es con todos. Me hubiera gustado que diga: 'nosotros vamos a convencer, hablar, escuchar, proponer y aunar al todo el Frente de Todos'. Sentí que dijo que 'los que están alineados, bien, y los que no están alineados, bueno, que se arreglen'. Va a ser picante lo que venga después de esta declaración.

Gustavo Sylvestre: Para mí no. Para mí es chiquitaje. ¿Sabés cuánto les importa a los consultados en las encuestas la interna del Frente de Todos? ¡Nada! Solo les importa para el ego de algunos que, evidentemente, obviamente no los vas a tener alineados porque, lo dijeron públicamente, no estaban de acuerdo con la candidatura del presidente.

Pablo Duggan: Si el Frente de Todos logra ordenar eso, el año que viene van a haber varias candidaturas

Gustavo Sylvestre: Ojalá. Ese fue el error del año pasado. No haber ido a las PASO. Ojalá vayan todos: Cristina, Máximo...

Pablo Duggan: Se debe poder hablar y él habló en contra de algunas declaraciones.

Gustavo Sylvestre: ¡Nah! ¿Sabés qué pasa? Muchos tiran declaraciones pero después no van adentro a hablar.

Pablo Duggan: Está perfecto. Yo digo que no van por la cabeza de Guzmán. La diferencia es otra: falta charla y consenso. Ojalá el nacimiento de una nueva vida... Ablanda mucho.

image.png Revolución Popular -canal K en YouTube- tilda de "liberal" al ministro de Economía, Martín Guzmán.

