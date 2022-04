Gobernadores vs CFK/Massa/Larreta y Alberto sospecha de Wado

Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos “son provincias con un peso específico”. “Jamás vamos a abandonar el planteo del federalismo”, advirtió Schiaretti. “Nuestra mirada de la Argentina es desde el interior productivo y no la del AMBA”.

“Y hoy subsisten privilegios para el AMBA en detrimento del interior. Debemos trabajar para que la Argentina no tenga una región privilegiada y que las cosas se hagan” con un sentido federal.

image.png Los gobernadores aceleran mientras se profundiza la crisis política y económica.

Interna del Frente de Todos

De acuerdo a lo revelado por el portal El Destape Web, que intenta hacer equilibrio entre el Instituto Patria y la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández sospecha de su ministro del Interior, Eduardo de Pedro:

Cerca del presidente sospechan que el ministro de Interior, Wado de Pedro, fue artífice de la reunión porque el jefe de gabinete, Juan Manzur, principal interlocutor con las provincias en nombre de Fernández, no se enteró hasta que era un hecho consumado y los gobernadores Gustavo Bordet y Osvaldo Jaldo, de diálogo más estrecho con la Casa Rosada, no fueron avisados. El encuentro, en realidad, estuvo motorizado principalmente por Jorge Capitanich, que se ve como el candidato de la Liga para 2023

Recordemos que es en este marco que se plantea la posibilidad de que el exministro de Defensa, Agustín Rossi, sea quien reemplace a De Pedro.

Dicho medio del empresario pyme, Roberto Navarro, disparó:

Una segunda reunión estaba prevista para mañana martes. La novedad era la invitación (todavía sin respuesta) al cordobés Juan Schiaretti. A esta hora, ese encuentro está en suspenso por gestiones personales del presidente, que intentará encarrilar los reclamos por vías institucionales para evitar un nuevo frente de conflicto interno.

Para responder a las expectativas, Fernández deberá cambiar el gabinete, anunciar medidas redistributivas potentes, presentar un plan concreto para bajar la inflación y garantizar la transferencia de recursos a las provincias. Menos que eso, aseguran los gobernadores, significa entregar las elecciones del año que viene

Norte Grande

Interesante lo que recuerda el medio Nueva Rioja sobre la reunión de los gobernadores del Norte Grande:

Días atrás, los gobernadores del Norte Grande se reunieron en la provincia de Salta. Allí, se adelantaron decisiones estratégicas en materia energética, se creó la Agencia de Inversión y Comercio Exterior del Norte Grande y se indicó que los 10 gobernadores plantearán ante el Congreso de la Nación una agenda común y consensuada.

El Presidente pro témpore del Norte Grande, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, afirmó que la agenda de trabajo ha sido muy importante. "Tenemos una muy buena noticia, de parte de energía de Nación, que nos da tranquilidad con respecto al cupo de gas para nuestras economías regionales. Así como también, otro tema que veníamos bregando que era la firma de un convenio que nos permitiera a las provincias del norte generar energía renovable, alrededor de 1000 megas". En este sentido, Zamora señaló que estos programas y acuerdos nos permiten tener un país más justo para todos y con un progreso que genere riqueza para la región y para el país, al eliminar las asimetrías de las provincias con el Centro, remarcó.

Ámbito Financiero agregó:

En primera instancia, se confirmó la puesta en marcha del Plan Federal 3, con una proyección de 1.200 millones de dólares de inversión, de los cuales 300 serán inicialmente para cuatro proyectos de Chaco, Misiones, Tucumán y Formosa. “Lo que se ha resuelto aquí es una cuestión práctica: el costo de distribución y generación de diésel para el sistema de energía es más caro y tenemos todas las condiciones para producir energía solar, que tiene un doble efecto: generamos más empleos y bajamos el costo”, señaló Capitanich.

Preocupación por la interna

Si bien lo gobernadores saben que no hay chances de lanzar el albertismo, reclaman al mandatario y a la vicepresidenta Cristina Kirchner que se encauce la interna del Frente de Todos y se relance la agenda de gestión para no entregar llave en mano la elección 2023 a Juntos por el Cambio.

Eso lograría marcar un norte hacia todo el frente interno del espacio, que hoy está dividido de tal forma que todos lideran a todos pero nadie conduce.

