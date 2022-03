FMI: Rusia puede erosionar al dólar (ojo dolarización)

Rusia ha buscado durante años reducir su dependencia del dólar, una campaña que se aceleró después de que Estados Unidos impusiera sanciones en represalia por su anexión de Crimea en 2014.

A pesar de esos esfuerzos, Rusia todavía tenía aproximadamente 20% de sus reservas extranjeras en activos denominados en dólares justo antes de la invasión, con una parte notable en el extranjero en Alemania, Francia, el Reino Unido y Japón. Esos países ahora se han unido para aislar a Moscú del sistema financiero global.

Gopinath dijo que el mayor uso de otras monedas en el comercio mundial conduciría a una mayor diversificación de los activos de reserva en poder de los bancos centrales nacionales.

“Los países tienden a acumular reservas en las monedas con las que comercian con el resto del mundo y en las que toman prestado del resto del mundo, por lo que es posible que vea algunas tendencias lentas hacia otras monedas que juegan un papel más importante [en activos de reserva]”, dijo.

Es poco probable que el dominio del dólar, respaldado por instituciones sólidas y altamente creíbles, mercados profundos y el hecho de que es libremente convertible, sea desafiado en el mediano plazo, agregó.

Gopinath señaló que la participación del dólar en las reservas internacionales había caído del 70% al 60% en las últimas 2 décadas, con la aparición de otras monedas comerciales, encabezadas por el dólar australiano.

Alrededor de 25% de la disminución de la participación del dólar puede explicarse por un mayor uso del renminbi chino. Pero menos del 3% de las reservas de los bancos centrales mundiales están denominadas en la moneda de Beijing, según muestran los datos del FMI.

Beijing estaba en el proceso de internacionalizar el renminbi antes de la crisis actual y ya estaba por delante de otras naciones en la adopción de una moneda digital del banco central, dijo Gopinath. Pero agregó que es poco probable que el renminbi reemplace al dólar como moneda de reserva dominante.

“Eso requeriría tener una convertibilidad total de la moneda, tener mercados de capitales abiertos y las instituciones que puedan respaldarlos. Ese es el proceso lento que lleva tiempo, y el dominio del dólar se mantendrá por un tiempo”, dijo.

La guerra también estimularía la adopción de las finanzas digitales, desde las criptomonedas hasta las monedas estables y las monedas digitales de los bancos centrales , agregó.

“Todos estos recibirán una atención aún mayor después de los episodios recientes, lo que nos lleva a la cuestión de la regulación internacional”, dijo Gopinath. “Hay un vacío que llenar ahí”.

Gita-Gopinath.jpg La subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath.

Otra visión

También en Financial Times, hace unos días escribió su famoso economista en jefe, el angloaustríaco Martin Wolf:

"(...) Un excelente folleto reciente de Graham Allison y sus colegas de Harvard sobre la gran rivalidad económica concluye que China ya es un competidor formidable de Estados Unidos. La historia sugiere que la moneda de una economía de su tamaño, sofisticación e integración se convertiría en una moneda global.

Hasta el momento, sin embargo, esto no ha sucedido. Eso se debe a que el sistema financiero de China está relativamente subdesarrollado, su moneda no es completamente convertible y el país carece de un verdadero estado de derecho. China está muy lejos de proporcionar lo que la libra esterlina y el dólar brindaron en su apogeo. Si bien los tenedores del dólar y otras monedas occidentales líderes pueden temer las sanciones, seguramente deben ser conscientes de lo que el gobierno chino podría hacerles, si no les agrada. Igualmente importante, el Estado chino sabe que una moneda internacionalizada requiere mercados financieros abiertos, pero eso debilitaría radicalmente su control sobre la economía y la sociedad de China.

Esta falta de una alternativa genuinamente creíble sugiere que el dólar seguirá siendo la moneda dominante en el mundo. Sin embargo, existe un argumento en contra de esta visión complaciente, expuesto en Digital Currencies , un folleto estimulante de la Institución Hoover. En esencia, esto es que el Sistema de pago interbancario transfronterizo de China (Cips, una alternativa al Swiftsistema) y la moneda digital (el e-CNY) podrían convertirse en un sistema de pago dominante y una moneda vehículo, respectivamente, para el comercio entre China y sus numerosos socios comerciales. A largo plazo, el e-CNY también podría convertirse en una importante moneda de reserva. Además, argumenta el folleto, eso le daría al estado chino un conocimiento detallado de las transacciones de cada entidad dentro de su sistema. Esa sería una fuente adicional de poder. (...)".

Billetes de renminbis o yuanes: China no tiene buen recuerdo de la gran emisión de 2008. Renminbi o yuan hace tiempo quiere desafiar al dólar en Asia.

Rusia, India y SWIFT

Sin embargo, el gobierno de India está considerando una propuesta de Rusia para usar un sistema desarrollado por el banco central ruso para pagos bilaterales, ya que la nación asiática busca comprar petróleo y armas de Rusia.

El plan implica pagos denominados en rupias-rublos utilizando el sistema de mensajería SPFS de Rusia. No se ha tomado una decisión final y el asunto probablemente se discutirá cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llegue a India para una visita de 2 días el jueves 31/03.

Es probable que los funcionarios del banco central ruso visiten India la próxima semana para discutir los detalles, dijeron las personas. El Banco de la Reserva de India se reúne regularmente con ejecutivos de su sistema bancario para discutir asuntos que incluyen la exposición a Rusia y el riesgo de sanciones, dijo otra persona.

Un portavoz del Ministerio de Finanzas no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Un correo electrónico al RBI no fue respondido de inmediato.

India desea continuar con el comercio bilateral debido a su dependencia de las armas rusas y la perspectiva de comprar petróleo más barato a medida que aumentan los precios mundiales.

El gobierno del primer ministro Narendra Modi ha estado rechazando la presión de las naciones occidentales al argumentar que las compras de armas de Rusia son necesarias para contrarrestar la creciente asertividad militar de China.

Según la propuesta, los rublos se depositarán en un banco indio y se convertirán en rupias y el mismo sistema funcionará a la inversa, dijo una de las personas. Los elementos indecisos incluyen si el tipo de cambio será fijo o flotante.

“Prima facie, este es un acuerdo bilateral para pagos contra el movimiento de bienes y servicios entre dos países”, dijo Indranil Pan, economista jefe de Yes Bank Ltd. en Mumbai. “Por lo tanto, no debería haber ningún riesgo imperativo en este acuerdo”.

Rusia también quiere que India vincule su Interfaz de Pagos Unificados con su sistema de pagos MIR para un uso fluido de tarjetas emitidas por bancos indios y rusos después de que Visa Inc. y Mastercard Inc. suspendieran sus operaciones, dijo una de las personas.

