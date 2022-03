Ruggeri imitó a Will Smith con un cachetazo al Chavo Fucks

“Bienvenidos al sorteo del Mundial. Estamos con el señor Oscar, la verdad, qué gusto tenerte acá. Un placer. Iba a venir Burru pero bueno, nos dijo a último momento que no podía”, inició el conductor con todas las banderas de fondo. Mientras Vignolo presentaba el bloque, el ex defensor de la selección argentina interrumpió: “¡Y los ganadores...!”. Sebastián Vignolo al instante lo frenó para continuar con la introducción. “No, espere, espere. El remis no le llegó nunca a Burru, entonces lo teníamos a mano”.