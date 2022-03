Ecuador dolarizó después de una híper. Es decir, una vez que licuó toda la capacidad de daño de los pesos. Ahí es fácil dolarizar Ecuador dolarizó después de una híper. Es decir, una vez que licuó toda la capacidad de daño de los pesos. Ahí es fácil dolarizar

Una inflación anual proyectada de 60% para Argentina en 2022 no significa licuar todos los pesos. Cuando hablamos de licuar, estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 y 4.000 por ciento. No digo que haya que hacerlo. Lo que quiero decir es que Ecuador dolarizó exitosamente después de una híper pero después tenés países como Liberia y Zimbabue que dolarizaron mal y a los pocos meses empezaron a emitir dólares truchos.

Dolarizar implica banca offshore, blanqueo de capitales y hablar con la FED, pero antes de dolarizar vos tenés que resolver un problema que derrumba cualquier sistema monetario, que es el déficit fiscal. No podés tener un Estado que gasta más de lo que recauda”.

image.png Se pudrió todo entre los libertarios por la ruptura total entre Javier Milei y José Luis Espert.

En tanto, el exviceministro de Economía, Carlos Rodríguez, coincidió con Espert y amplió en Clarín lo que dijo en Twitter:

“La dolarización es un tema muy importante que llama la atención. Por si sola no va a arreglar el país. Faltan todas las reformas estructurales que Carlos Menem no completó. Y corregir los desequilibrios que se agregaron en los últimos 20 años. Es un ajuste muy necesario, pero no suficiente.

He estado proponiendo alternativas de dolarización que incluyen banca off shore, curso legal para el dólar y blanqueo. Doy por sentado que nada es factible si existe el gravamen a los Bienes Personales que es una aberración que destruye cualquier intento de sistema monetario viable.

Es un dato empírico que los argentinos no quieren a su moneda y han revelado a lo largo de muchas décadas su preferencia por el dólar. No voy a discutir acá las razones por esas preferencias. La realidad indica que además de los pocos dólares que legalmente mantienen en el sistema financiero, también poseen un monto de activos no declarados en el llamado coloquialmente “colchón” equivalente a un PBI, gran parte de ello también en dólares”.

image.png El economista Carlos Rodríguez tampoco está de acuerdo con la dolarización que propone Javier Milei.

Entonces, fue al grano y planteó como solución un “blanqueo impositivo completo y gratuito para que aparezcan los dólares, banca off shore para dar confianza y dólar curso legal para que circulen. Después que se ocupe Interpol y AFIP si algunos dólares provienen de operaciones ilegales no alcanzadas por el blanqueo impositivo. Alguien sagaz podría pensar que la banca off shore es parecido a cerrar el BCRA… y sí, se parece, aunque no es idéntica. Todavía quedan pesos y banca nacional operando en pesos y dolares”.

Desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el economista y consultor Carlos Melconian graficó como escollo:

Sin reservas en el Banco Central hablar de dolarización es un disparate. Pero sí hay que dar la libertad de elegir y reconocer legalmente la bimonetariedad Sin reservas en el Banco Central hablar de dolarización es un disparate. Pero sí hay que dar la libertad de elegir y reconocer legalmente la bimonetariedad

"Sin moneda no hay mercado de capitales local. Sin mercado de capitales local no hay financiamiento para la inversión privada de las empresas medianas y pequeñas, ni para el acceso a bienes durables y la vivienda de las familias”, dijo.

image.png Carlos Melconian también en contra de la dolarización en este escenario.

Es cierto que Milei no está planteando hacerlo de un día para el otro sino en un tiempo prudente luego de haber afrontado reformas de primera, segunda y tercera generación, pero también es cierto es que algo está faltando en su planteo, que es explicar bien de qué trata la idea porque está claro que marcó agenda en el Círculo Rojo.