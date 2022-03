image.png

Sputnik Mundo lo graficó muy bien. Los cambios estructurales de la economía global llevan años. Barack Obama intentó evitarlos, Donald Trump quiso patear el tablero y ahora Joe Biden intenta asegurar algunos negocios para Estados Unidos. Lo cierto es que el mundo no es el mismo que hace 6 meses y mañana no será igual a hoy. Los cambios se están acelerando y, en su su supervivencia, las sociedades (y sus dirigentes) no alcanzan a dimensionar la magnitud del tiempo en que vivimos.