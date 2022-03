Sale el FMI, entran el campo y alimenticias

En este marco, muy interesante el punto que marcó el analista económico, Salvador di Stéfano: “Feletti no entiende cómo una persona puede ganar 50% por acopiar cereal. Yo no entiendo cómo el gobierno me roba más del 50% de mis ingresos con la inflación; cómo le roba al productor el 60% de los ingresos con retenciones y brecha cambiaria. El productor acopia porque Estado roba”.