Blablá Blablablá Blablá (Alberto Fernández y la inflación)

El guitarreo de Alberto Fernández no sólo es una falta de respeto a la sociedad en su conjunto sino también una peligrosa subestimación de la inflación como fenómeno macroeconómico y de destrucción socioeconómica. El Presidente, quien no registra en su experiencia cotidiana el impacto de la variación de precios, se refirió en forma frívola a "la mesa de los argentinos" cuando él no tiene la más remota idea de cuál es el precio de los artículos que integran la canasta familiar. Ni siquiera de esos sandwiches de miga que se hace preparar en el barrio de Flores, y que algunos consideran el motivo de su barriga.