Juan Pablo Biondi, Diego Dillenberger y Juan Carlos Torre

Pero no es una fragilidad sólo de Biondi. Todo indica que en el 'Albertismo' no hay personajes con semejante perfil. Tampoco Juan Vital Sourrouille, más allá de su fracaso atribuible a Raúl Alfonsín, quien en el marco del Plan Austral se negó a equilibrar las cuentas fiscales, es comparable con Martín Guzmán, economista 'light', a quien Paul Volcker no hubiera prestado atención (tampoco a Joseph Stliglitz, pero no viene al caso).