image.png Celestino Rodrigo, el del 'Rodrigazo'.

"Los ajustes que van a tener que hacer van a ser muy importantes", agregó sobre el atraso en las tarifas congeladas de los servicios de energía y otros sectores que ahora el FMI exige regular como parte del entendimiento que se alcanzó con el organismo multilateral y el Gobierno de Alberto Fernández.

"El ajuste que van a tener que hacer sobre el combustible, la energía -gas y energía-, y el agua está por verse, es mucho mayor de lo que se produjo en el Rodrigazo", comparó en relación al plan de ajuste aplicado por el ministro de Economía del gobierno de Isabel Perón, Celestino Rodrigo y cuyas consecuencias sociales terminaron por eyectarlo del cargo.

Pero marcó una diferencia sustancial: "En el momento del Rodrigazo la pobreza era mínima, ahora tenés un 50% de pobres, por lo cual el escenario es totalmente distinto y es muy complicado".

Ajuste e inflación

En cuanto al ajuste que tiene que aplicar el Gobierno, Cachanosky pronosticó: "Yo no sé si van a poder", y dudó sobre el objetivo acordado con el FMI es el de no emitir moneda o hacerlo a un ritmo mucho menor que durante el 2021.

Y como ejemplo de la emisión monetaria que no se detendría, mencionó: "Ahora, salió el secretario de Energía (Darío Martínez) a decir 'la plata que me están dando no me alcanza para comprar el gas', ¿Qué está diciendo? que van a tener que emitir".

Por último, acerca de que la Argentina esté en la "antesala de una híperinflación", aseveró: "Veo la posibilidad de llegar a una inflación de tres dígitos anuales: en vez de un 60, 70%, tenés un 100%".

"El 4,7% (de inflación de febrero) lo llevas a la 12 y te da 73, 74% y todavía no ajustaste las tarifas a los servicios públicos, ni el tipo de cambio", concluyó.

