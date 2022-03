Sin la presencia de CFK, se aprobó el acuerdo con el FMI

Live Blog Post

La oposición teme por "corridas cambiarias"

El Senado se encamina a aprobar el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, desde Juntos por el Cambio le hicieron una advertencia al Gobierno, alegando que, de no cambiar el plan económico, "puede haber corridas cambiarias".

"A pesar de que el Gobierno contará en breve con una autorización para un nuevo endeudamiento... Le pedimos al Presidente, y por supuesto a la vicepresidenta con todo el poder que tiene, y la influencia en el relato, le pedimos que escuchen nuestras advertencias", arrancó el senador por Mendoza, Alfredo Cornejo.

Y siguió: "No alcanza con este nuevo crédito al FMI, tienen que ejecutar un plan económico que cambie el rumbo radical de estos dos años. Tienen que cambiar el rumbo, porque de no cambiar el rumbo, no se va a detener la inflación por sí sola... no vamos a crecer, vamos a tener problemas de precios y vamos a tener problemas de alta inflación".

"También vamos a tener problemas de desabastecimiento, probablemente, aunque ya tengamos un acuerdo con el Fondo, también pueden generarse corridas bancarias. Si no cambian el rumbo a la Argentina le puede ir peor de lo que le está yendo"; sentenció.