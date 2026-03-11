No prosperaron las nulidades presentadas por Cristina Kirchner y deberá declarar presencialmente el martes 17/3 en el marco de la causa Cuadernos donde está acusada como jefa de una asociación ilícita y cohecho. Para el día de la indagatoria en Comodoro Py, La Cámpora analizar marchar en acompañamiento a la exmandataria.
CAUSA CUADERNOS
Cristina Kirchner declara presencialmente el 17/3 y La Cámpora se pone en alerta
El martes 17/3 Cristina Kirchner debe declarar en forma presencial en la causa Cuadernos. La Cámpora evalúa marchar ese día.
La causa y las nulidades
Este martes (10/3), el TOF 7 rechazó el pedido de nulidad de la defensa de Cristina Krchner junto con los más de 50 presentados por otros imputados, entre ellos empresarios y otros exfuncionarios K como el exministro de Planificación Julio De Vido.
Las nulidades argumentaron lo mismo: presuntas irregularidades en el proceso y el rechazo a las declaraciones de los denominados “arrepentidos”. Sin embargo, esas presentaciones suelen hacerse también para dilatar los tiempos judiciales.
Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, argumentó en su que los cuadernos del chofer Oscar Centeno fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso y que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.
Los pedidos de nulidad también coincidieron en que la Unidad de Información Financiera (UIF), no intervenga en el caso como querellante.
Pero los planteos ya se habían hecho a fines de 2025 y se habían rechazado todos dando lugar al inicio del juicio por parte del TOF7.
Cristina Kirchner, la primera en hablar
La ronda de indagatoria en la causa Cuadernos comienza con Cristina Kirchner que comparecerá en la Sala AMIA de Comodoro Py el 17 de marzo a las 9 de la mañana, donde deberá responder por la acusación de asociación ilícita en carácter de jefa y los más 200 hechos de cohecho pasivo en la presunta recepción de sobornos.
Luego, el mismo día, deberán declarar los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, en su caso acusados como organizadores de la asociación ilícita, además de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo.
La Cámpora en alerta
Como ocurrió en otros casos en que Cristina Kirchner tuvo que presentarse a declarar en causas de corrupción, La Cámpora podría marchar el mismo día en que la exmandataria comparezca en Comodoro Py.
Si bien la agrupación creada por Máximo Kirchner aún no anunció oficialmente si se movilizará el 17/3, todo hace suponer que lo hará en el marco de la campaña “Cristina Libre”, que emula a la estrategia de “Lula Livre” en Brasil por la libertad de Lula Da Silva.
Fuentes de La Cámpora y cercanas a CFK creen que en los próximos días se confirmará la marcha en apoyo a la exmandataria y en reclamo de su libertad tras haber sido sentenciada en la causa Vialidad por la cual cumple condena domiciliaria e inhabilitación para cargos públicos.
