Cristina Kirchner declara presencialmente el 17/3 y La Cámpora se pone en alerta

Pero los planteos ya se habían hecho a fines de 2025 y se habían rechazado todos dando lugar al inicio del juicio por parte del TOF7.

Cristina Kirchner, la primera en hablar

La ronda de indagatoria en la causa Cuadernos comienza con Cristina Kirchner que comparecerá en la Sala AMIA de Comodoro Py el 17 de marzo a las 9 de la mañana, donde deberá responder por la acusación de asociación ilícita en carácter de jefa y los más 200 hechos de cohecho pasivo en la presunta recepción de sobornos.

cristina-marcha.jpg "Cristina Libre", la campaña de agrupaciones K que emula a la que se hiciera en Brasil por Lula Da Silva. NA

Luego, el mismo día, deberán declarar los exfuncionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, en su caso acusados como organizadores de la asociación ilícita, además de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo.

La Cámpora en alerta

Como ocurrió en otros casos en que Cristina Kirchner tuvo que presentarse a declarar en causas de corrupción, La Cámpora podría marchar el mismo día en que la exmandataria comparezca en Comodoro Py.

Si bien la agrupación creada por Máximo Kirchner aún no anunció oficialmente si se movilizará el 17/3, todo hace suponer que lo hará en el marco de la campaña “Cristina Libre”, que emula a la estrategia de “Lula Livre” en Brasil por la libertad de Lula Da Silva.

Fuentes de La Cámpora y cercanas a CFK creen que en los próximos días se confirmará la marcha en apoyo a la exmandataria y en reclamo de su libertad tras haber sido sentenciada en la causa Vialidad por la cual cumple condena domiciliaria e inhabilitación para cargos públicos.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Manuel Adorni lanzó una "bolufrase" digna del top ten de la política argentina

Ya no hay vuelta atrás: especialistas prevén que habrá inflación mundial y podría llegar a 6%

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Kast tipificará como delincuentes a migrantes ilegales; precio del barril hace retroceder a Trump