Cáncer de mama: Qué es la biopsia mamaria asistida por vacío que está revolucionando el diagnóstico

Actualmente la tecnología médica ofrece otra opción: la Biopsia Asistida por Vacío (BAV), la cual se posiciona como una alternativa moderna y cada vez más utilizada en instituciones de salud del país.

Una técnica mínimamente invasiva con beneficios concretos

“En comparación con la biopsia quirúrgica, las biopsias al vacío guiadas por imágenes se asocian a menor dolor, menor tasa de complicaciones y mejor resultado cosmético”, explica el Doctor Daniel Mysler, Jefe de Diagnóstico por imágenes del Instituto Alexander Fleming,

“Asimismo, permite obtener un mayor volumen y una muestra más representativa del tejido en una sola punción”, permitiendo detectar el 98% de los casos de manera correcta y confiable.

De acuerdo con varios estudios médicos, la BAV es menos invasiva, posibilita diagnósticos más rápidos, agiliza los tiempos entre detección y la determinación clínica e implica menos costos en comparación con una cirugía abierta.

“Desde el punto de vista asistencial, permite acortar el tiempo entre la detección del hallazgo y el diagnóstico histológico definitivo, ya que se realizan de forma ambulatoria, con anestesia local y sin necesidad de internación ni quirófano. Además, la mayor cantidad y calidad de tejido obtenido reduce la necesidad de rebiopsias o cirugías diagnósticas posteriores, optimizando el circuito diagnóstico y facilitando una toma de decisiones terapéuticas más rápida y precisa”, agrega el profesional.

Esto resulta especialmente valioso en contextos donde la capacidad del sistema está desafiada por una alta demanda asistencial. Por ello, en algunos casos se le considera el estándar de oro en diagnóstico de cáncer de mama, dependiendo siempre de las características de la lesión y de las condiciones clínicas de cada paciente.

Este método resulta especialmente útil en casos de lesiones pequeñas, microcalcificaciones o cuando existe duda después de una primera biopsia. Además, permite extraer pequeños tumores benignos sin necesidad de recurrir a una cirugía, lo que reduce el tiempo de recuperación.

“Esta técnica está especialmente indicada en aquellas lesiones en las que existe riesgo de discordancia radiopatológica o de subestimación diagnóstica cuando el muestreo con core biopsy no resulta suficientemente amplio, incluyendo lesiones no masa, microcalcificaciones, distorsiones arquitecturales, asimetrías y lesiones visibles únicamente en resonancia magnética”, concluye el Dr. Daniel Mysler.

Cabe señalar que el tipo de biopsia depende de la recomendación del médico radiólogo especialista en mama, quien a partir de las características de la lesión y las condiciones clínicas de la paciente determina la técnica a seguir.

Detección temprana

La incidencia del cáncer de mama nos recuerda la importancia de fortalecer la detección y el diagnóstico temprano. De acuerdo con cifras del Observatorio Mundial del Cáncer de la OMS durante 2022 se registraron 6436 defunciones por esta causa en Argentina, lo que la convierte en el principal motivo de muerte por tumores en la población femenina. Las mayores tasas de mortalidad, registradas por el Ministerio de Salud, se evidencian en la región Sur y Cuyo; información que representa un desafío para incorporar políticas públicas con dimensión territorial.

Por ello, recordemos que la detección oportuna puede ayudar a cambiar el curso de esta enfermedad. Las señales de alerta incluyen la aparición de un bulto en la mama o la axila, cambios en el tamaño o forma del seno, engrosamiento de la piel, enrojecimiento, descamación, hundimiento o dolor en el pezón, así como secreciones anormales, incluso con sangre, tal como advierten los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

En la lucha contra el cáncer de mama cada avance tecnológico importa, pero lo más importante sigue siendo un diagnóstico a tiempo.

“En BD creemos firmemente que desarrollar soluciones innovadoras es clave para transformar el acceso a la salud, reducir inequidades y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nuestro compromiso es seguir colaborando con los sistemas de salud para que más mujeres puedan acceder a diagnósticos más precisos, seguros y oportunos”, agrega Valeria Bres, entrenadora Clínica de Becton Dickinson.

