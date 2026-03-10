Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 como titular absoluto de Alpine y su primera carrera fue en el GP de Australia. El próximo reto del argentino será en China, con muy poco tiempo de descanso y un mensaje desde Alpine que preocupa.
FÓRMULA 1
Alpine lanzó la peor noticia para Franco Colapinto: "Difícil"
La Fórmula 1 ya comenzó y desde Alpine lanzaron un mensaje poco alentador para Franco Colapinto de cara a la próxima carrera.
Colapinto tuvo un problema antes de la largada en Australia, ya que un miembro de su equipo tocó el monoplaza cuando no debía y lo sancionaron largando último. Un detalle que no pasó desapercibido para nadie y que sin duda causó bronca en el argentino.
Franco Colapinto y el mensaje desde Alpine
Si bien el tema de la sanción quedó atrás, hay otra particularidad que mencionaron desde Alpine y preocupa a todos. El jefe del equipo, Steve Nielsen, habló acerca de la proximidad del GP de China y habló sobre algunas dificultades que se presentan.
"Será extremadamente difícil. No me deja dormir", sostuvo a razón de las modificaciones que Alpine debe hacer a los autos tanto de Franco Colapinto como de Pierre Gasly. El tiempo apremia y desde la escudería no están para perderlo. Cabe remarcar que el GP de China será este fin de semana.
"Llevamos todo el fin de semana recordándonos entre nosotros que solo vamos a tener una hora en China para solucionar todos los problemas", indicó Nielsen bastante preocupado por lo que vendrá en la próxima carrera.
"En tan poco tiempo no se puede abarcar todo, hay que priorizar y dejar algunas cosas fuera. Obviamente no podremos lograr en una hora todo lo que solemos lograr en tres sesiones", expresó el jefe de Alpine sobre lo que vendrá para Colapinto y su compañero.
Cuándo corre Colapinto
El argentino estará en el GP de China donde el viernes 13 de marzo habrá práctica libre a las 0:30 y la clasificación sprint a las 4:30. El sábado la carrera sprint será a las 00 y la clasificación principal a las 4:30. El domingo la carrera principal comenzará a las 4.
-----------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Franco Colapinto recibió un contundente mensaje de Alpine después de la sanción
El baile descontrolado de Mauricio Macri en un casamiento que explotó en redes
Outlet liquida ropa de marca a precios mega baratos
Escándalo con precios en Mercado Libre: revelan el secreto que paralizó a todos