Alpine lanzó la peor noticia para Franco Colapinto: "Difícil"

"En tan poco tiempo no se puede abarcar todo, hay que priorizar y dejar algunas cosas fuera. Obviamente no podremos lograr en una hora todo lo que solemos lograr en tres sesiones", expresó el jefe de Alpine sobre lo que vendrá para Colapinto y su compañero.

Cuándo corre Colapinto

El argentino estará en el GP de China donde el viernes 13 de marzo habrá práctica libre a las 0:30 y la clasificación sprint a las 4:30. El sábado la carrera sprint será a las 00 y la clasificación principal a las 4:30. El domingo la carrera principal comenzará a las 4.

