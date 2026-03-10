Senasa prohibió un anabólico vacuno usado para acelerar la producción de leche

Según estudios de larga duración, los efectos adversos en animales son múltiples. Entre los registrados está la mastitis clínica de las vacas fruto del aumento exagerado en la producción de leche, cojera, problemas reproductivos, inflamación generalizada y otros que afectan directamente la calidad de vida del ganado.

En el plano de la salud humana, existen dos posturas. La oficial, encabezada por la FDA estadounidense, la American Cáncer Society y la OMS coincidieron históricamente en la inocuidad de la utilización de la hormona para la producción de leche consumida por personas y la falta de evidencia concluyente sobre potenciales daños a los consumidores.

Sin embargo, hay otras versiones que indican posibles efectos negativos. El más señalado es el potencial crecimiento de la molécula IGF-1, que tanto vacas como humanos comparten.

La presencia excesiva de IGF-1 en el organismo humano ha sido asociado con mayor riesgo de cáncer de mama, próstata y colon debido al estímulo sobre el crecimiento celular.

Ahora bien, la comunidad científica global no ha podido comprobar el aumento de riesgo asociado al consumo de leche producida a partir del uso de Somatotropina Bovina recombinante (rBST).

vacas Se usaba para el aumento de la producción de leche.

Bienestar animal

De esa manera, la maniobra de Senasa respondería principalmente a una contención de las condiciones de explotación de los animales y la apertura de mercados de alta exigencia para la leche argentina. Algo que se suma a las demandas de la legislación interna, que descarta de plano la utilización de productos anabolizantes en la producción proteica animal como estándar internacional.

La Somatotropina Bovina recombinante (rBST) se sumó a una lista de productos prohibidos como la testosterona, progesterona, zeranol, trembolona y MGA.

