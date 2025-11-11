Javier Milei limitó los controles sanitarios de ANMAT y SENASA a alimentos importados

Se exceptúan de controles adicionales los productos que cuenten con certificaciones emitidas por países de alta vigilancia sanitaria como Estados Unidos, Japón, Canadá miembros de la Unión Europea, entre otros. "La presente medida permitirá concentrar los recursos de inspección en productos que no cuenten con tales certificaciones, mejorando así la eficiencia y eficacia en la supervisión sanitaria sin comprometer la seguridad de los productos importados", apuntaron.

Nuevos criterios

El decreto también incorporó criterios de riesgo y plazos concretos para las inspecciones en caso de signos de deterioro o inconsistencias documentales (aquí las autoridades podrán exigir controles previos, con inspección en un máximo de 3 días hábiles), y si hay sospechas fundadas de riesgo sanitario. En este último caso, ANMAT y SENASA podrán intervenir antes del despacho a plaza (es decir a la venta en el país), con un plazo de hasta 5 días hábiles.

En tanto, la liberación de productos sujetos a control previo no podrá exceder los 5 días hábiles, prorrogables por única vez.

"Con el objetivo de mejorar el proceso de importación y comercialización de los citados productos, corresponde proceder a compatibilizar el artículo 18 del mencionado Decreto Nº 1812/92 con el tratamiento dado por las normas de los países consignados en el Anexo III", detallaron.

En este marco, puntualizaron que "el registro de productos importados estará a cargo de ANMAT, salvo los de origen animal destinados a establecimientos bajo control de SENASA" por lo que se estableció la coordinación entre organismos para "evitar la superposición de tareas y la imposición de trámites innecesarios que dificulten el intercambio comercial".

En tanto, SENASA también podrá controlar el transporte y embalaje de alimentos, "limitándose a garantizar la salubridad e inocuidad de los productos".

"Resulta procedente precisar que las funciones relativas al registro y autorización de los productos alimentarios importados corresponden al ámbito nacional, con el fin de asegurar la aplicación uniforme del Código Alimentario Argentino (CAA) en todo el territorio de la República Argentina", cerraron.

