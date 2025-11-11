Sangriento atentado en Pakistán y dos inmolaciones en pocas horas

image Agentes de seguridad y equipos de rescate se congregan en el lugar tras un atentado suicida con bomba perpetrado frente a las puertas de un tribunal de distrito, en Islamabad, Pakistán, el martes 11 de noviembre de 2025 | GENTILEZA AP NEWS

En tanto, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, acusó a India de llevar a cabo, junto con los talibanes afganos, el ataque suicida en Islamabad y el de la academia militar cerca de la frontera afgana. No obstante, el premier podría haber usado a Nueva Delhi de chivo espiatorio debido a que su país guarda disputas territoriales en torno a Cachemira, lo que provocó la escalada de tensiones durante mayo, casi llegando a una guerra entre ambas potencias nucleares.

Aseguraremos que los perpetradores serán aprehendidos y responsabilizados. Los atentados son reprochables y prometo que la sangre de los inocentes pakistaníes no se desperdiciará

Según reporta la prensa local, detrás de los atentados de este martes en Pakistán estuvo detrás el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, cuyo bastión se encuentra en Afganistán, así lo aseguraron bajo anonimato las fuerzas de seguridad paquistaníes que dialogaron con EFE y luego el propio grupo terrorista lo confirmó.

El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, dijo este martes que “elementos respaldados por India y aliados talibanes afganos” podrían estar detrás del atentado en la capital pakistaní, aunque subrayó que la investigación aún está en curso.

Embed Un presunto atentado suicida se produjo este martes en la entrada de un tribunal en Islamabad, Pakistán, dejando al menos seis muertos y una docena de heridos.

https://t.co/jHH0jHdmdL https://t.co/yXsLjV0zHx pic.twitter.com/VcU9v2nMje — RT en Español (@ActualidadRT) November 11, 2025

"Estamos en estado de guerra. Para cualquiera que piense que el Ejército pakistaní está librando esta guerra en la región fronteriza afgano-pakistaní y en las zonas remotas de Baluchistán, el ataque suicida de hoy en los juzgados del distrito de Islamabad es una llamada de atención", declaró el ministro de Defensa pakistaní, coincidiendo con su homólogo del Interior.

Horas más tarde, el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes, reivindicaron su autoría a través de un comunicado.

Desde que los talibanes llegaron al poder en la vecina Afganistán en 2021, el número de ataques terroristas en Pakistán ha aumentado a un ritmo vertiginoso.

“Este martes, uno de nuestros miembros atacó un tribunal de Islamabad”, declaró el grupo. “Se llevarán a cabo ataques contra quienes dictan sentencias basadas en leyes no islámicas, quienes las aplican y quienes las protegen, hasta que la sharia impere en todo el país”, añadió el TTP.

Más tarde, un análisis forense de un teléfono móvil hallado entre los cuerpos de los terroristas muertos en el Colegio Militar revelaron que estos estaban en contacto constante con sus coordinadores en Afganistán.

En declaraciones a los medios, el ministro del Interior confirmó que los tres terroristas que ingresaron al Colegio Militar fueron abatidos durante el intercambio de fuego y que uno de los atacantes suicidas fue identificado como ciudadano afgano. “Tenemos muy claro que Afganistán está directamente involucrado en el ataque”, dijo.

Del mismo modo, en la misma jornada, otros atacantes, pertenecientes al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), trataron de irrumpir en el recinto académico del colegio militar Cadet College Wana, ubicado en una zona tribal del distrito de Waziristán del Sur, en la provincia de Khyber Pakthunkhwa, cerca de la frontera afgana. Tres atacantes logarron ingresar al recinto, en el que había unas 650 personas, entre ellas 525 cadetes. “La evacuación de los cadetes avanza gradualmente”, informaron las autoridades en esta mañana, precisando que la operación continuaba con la máxima precaución para garantizar la seguridad de los cadetes y que no finalizaría hasta que “el último militante sea eliminado”.

