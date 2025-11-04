La ANMAT actuó: Cuando el aceite de oliva extra virgen se vuelve un peligro

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) realizó un análisis exhaustivo que corroboró la falta de registros obligatorios y determinó que el aceite está falsamente rotulado, infringe el artículo 3° de la Ley 18.284 (Código Alimentario Argentino) y el Decreto 2126/71. La ausencia de registros impide identificar el origen y la seguridad del producto, por lo que no puede garantizarse su inocuidad ni calidad.

aviso_333959

Ante estas irregularidades, la ANMAT dispuso la prohibición total de la elaboración, fraccionamiento y venta del aceite "Valle de Beraca" en todo el territorio nacional, ya sea de forma presencial o a través de plataformas de comercio electrónico.

La medida incluye todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento, y alcanza a cualquier otro producto que muestre los mismos números falsos de RNE o RNPA, para evitar la circulación de productos con registros falsificados.

El otro aceite prohibido

Por otro lado, en la Disposición 8202/2025 se restringió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país del producto: "Aceite comestible mezcla, libre de gluten marca Ecoliva, Blend, Cont. Neto 500 cm3, elaborado con 90% de aceite de oliva, 10% de aceite de girasol, Consumir antes de: L/Diciembre 2026, RNPA 02-606277, Comercializa: Desarrollo de Alimentos Naturales SRL, Av. Córdoba 657, 4°A CABA, RNE 02-034239".

De acuerdo con la ANMAT se trata de un producto que incumple "con el parámetro de acidez libre establecido para los aceites comestibles, resultando ser en consecuencia un producto adulterado".

aviso_333960

Una veintena de suplementos dietarios

En tanto, en la Disposición 8186/2025, la Anmat prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea los productos rotulados como: 'Suplemento Dietario a Base de Cúrcuma, Pimienta Negra y Tiamina (b1)' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119076, domicilio: Ciudadela N° 750, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Spirulina, Guaraná, Yerba Mate y Vitaminas' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-119096, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario de Magnesio, Calcio y Vitamina D3' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-118975, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Citrato de Magnesio, vitamina B3 y óxido de magnesio' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120729; 'Suplemento Dietario a Base de Hierro, Spirulina, Chlorella, Lapacho, Vitamina B2, B6, B12, Ácido Fólico y Zinc' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120556, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Cartílago de Tiburón, vitamina D3' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119074, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Café Verde, L-carnitina y Vitamina B6' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119094; 'Suplemento Dietario Colágeno Hidrolizado más vitamina E' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-121060; 'Suplemento Dietario a Base de Fucus, Espirulina, Carnitina en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119734, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Ajo en Polvo más Vitamina C en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119075, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Creatina Monohidrato más vitamina B6' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119307, domicilio: Ciudadela N° 750, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Alcachofa, Carqueja, Jengibre y Vitaminas B3 y B6'en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119088, domicilio: Ciudadela N° 750, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Spirulina más vitamina B12' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119095, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Aceite de Pescado Refinado' en Cápsulas, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-128392; 'Suplemento Dietario a Base de Centella Asiática, Gingko Biloba y Vitamina C', RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119453; 'Suplemento Dietario a Base de Ginkgo Biloba (e.s), Lecitina de Soja, Aminoácidos y Vitaminas', RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120976; 'Suplemento Dietario a Base de Valeriana, Lavanda, Pasionaria y Avena con Vitamina B1', RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119673; 'Suplemento Dietario a Base de Ortiga, Arándanos y Cromo' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119089.

aviso_333957

Aquí también, la prohibición rige para "cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento" de los productos vedados.

De acuerdo con la ANMAT se trata de productos que carecen de registros sanitarios vigentes y que están falsamente rotulados al exhibir en sus rótulos números RNPA vencidos y un número de RNE dado de baja. Por estas razones, advirtió el organismo, se trata de "productos apócrifos" potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.

Otras noticias de Urgente24

Búsqueda laboral de la petrolera más grande del mundo sorprendió hasta a Rolando Figueroa

"El hijastro de Fred Machado, Enzo Fullone, es el posible reemplazo de Lorena Villaverde en Senado"

Renunció Cecilia Loccisano, N°2 de Salud, ex mujer de Jorge Triaca

Apple se rinde ante Google y usará Gemini para salvar a Siri del fracaso