Las negociaciones que viene realizando la estatal YPF es con otra mega petrolera de Medio Oriente, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) quien también participó de la conferencia ADIPEC, en Abu Dabi, donde el titular de YPF, Horacio Marín, fue expositor, pero no con Aramco, la petrolera más grande del mundo, o al menos no formalmente.
¿ARAMCO EN VACA MUERTA?
Búsqueda laboral de la petrolera más grande del mundo sorprendió hasta a Rolando Figueroa
Aramco, la petrolera más grande del mundo, lanzó una búsqueda laboral en Argentina, pero no tiene presencia local y sorprendió hasta al propio Rolando Figueroa.
Por ello, causó sorpresa este fin de semana la publicación en su sitio web de una serie de búsquedas laborales de diversos perfiles para trabajar en forma presencial en Neuquén, cuando la firma no tiene presencia en Argentina.
Hace unos días el CEO de la gigante petrolera, Amin Nasser, estuvo en la Argentina para participar de un encuentro en el que estuvieron funcionarios del gobierno nacional e incluso el CEO de YPF.
En efecto, Nasser formó parte del selecto grupo de empresarios y políticos de todo el mundo que participaron el jueves 23 de octubre de la gala que organizó en el Teatro Colón la banca JP Morgan Chase, en la víspera de las elecciones legislativas.
Entre los empresarios locales, estuvieron el titular de Pampa Energía Marcelo Mindlin y los referentes de Pan American Energy (PAE) Alejandro y Marcos Bulgheroni, todas empresas con fuerte pisada tanto en Vaca Muerta como en los proyectos para exportar GNL.
Pero Nasser no solo es el CEO de Aramco, sino que también es parte del comité directivo de BlackRock, el fondo de inversión global que ya tiene activos en Argentina, y que en el caso de Vaca Muerta cuenta con acciones de relevancia en YPF, Pampa Energía y también en Vista, la firma de Miguel Galuccio.
El interés de Aramco es real
Pues, ahora hasta el propio Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, se sorprendió con las mencionadas búsquedas, aunque reconoció que "hay un interés de Aramco de ingresar a Vaca Muerta, ya sea como socio de otra operadora o como operadora, pero no tenemos información de nada que se haya formalizado".
El gobierno neuquino prefiere no mostrar optimismo anticipadamente, dada la experiencia con lo sucedido con Petronas o ExxonMobil, que tras un par de años resolvieron irse de Argentina, o la de ConocoPhillips, la gigante norteamericana del shale, que nunca terminó de desembarcar en el país ya que revendió rápidamente lo que había comprado.
¿Qué busca Aramco?
Las búsquedas, que iniciaron el domingo e indican que cerrarán a fin de año, no dan mucha precisión sobre lo que quiere hacer la petrolera en Neuquén, en Vaca Muerta o en Argentina. Aunque sí se aclara, según el sitio especializado local 'Energía On', que se trata de posiciones de dedicación full time, presencial y en la ciudad de Neuquén.
Las búsquedas son variadas, y entre los puestos solicitados se encuentra desde especialistas en análisis de datos, especialistas en Mercado de Carbono, Comunicaciones, analista de mercados, y especialistas en refinerías, productos químicos y gas natural licuado (GNL).
Además, los puestos solicitados también se pueden ver en la plataforma LinkedIn.
Otras noticias de Urgente24
"El hijastro de Fred Machado, Enzo Fullone, es el posible reemplazo de Lorena Villaverde en Senado"
Renunció Cecilia Loccisano, N°2 de Salud, ex mujer de Jorge Triaca
Apple se rinde ante Google y usará Gemini para salvar a Siri del fracaso
El gobierno anunció una nueva licitación, vencen $10,5 billones