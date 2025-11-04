Búsqueda laboral de la petrolera más grande del mundo sorprendió hasta a Rolando Figueroa

Pero Nasser no solo es el CEO de Aramco, sino que también es parte del comité directivo de BlackRock, el fondo de inversión global que ya tiene activos en Argentina, y que en el caso de Vaca Muerta cuenta con acciones de relevancia en YPF, Pampa Energía y también en Vista, la firma de Miguel Galuccio.

El interés de Aramco es real

Pues, ahora hasta el propio Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, se sorprendió con las mencionadas búsquedas, aunque reconoció que "hay un interés de Aramco de ingresar a Vaca Muerta, ya sea como socio de otra operadora o como operadora, pero no tenemos información de nada que se haya formalizado".

El gobierno neuquino prefiere no mostrar optimismo anticipadamente, dada la experiencia con lo sucedido con Petronas o ExxonMobil, que tras un par de años resolvieron irse de Argentina, o la de ConocoPhillips, la gigante norteamericana del shale, que nunca terminó de desembarcar en el país ya que revendió rápidamente lo que había comprado.

¿Qué busca Aramco?

image

Las búsquedas, que iniciaron el domingo e indican que cerrarán a fin de año, no dan mucha precisión sobre lo que quiere hacer la petrolera en Neuquén, en Vaca Muerta o en Argentina. Aunque sí se aclara, según el sitio especializado local 'Energía On', que se trata de posiciones de dedicación full time, presencial y en la ciudad de Neuquén.

Las búsquedas son variadas, y entre los puestos solicitados se encuentra desde especialistas en análisis de datos, especialistas en Mercado de Carbono, Comunicaciones, analista de mercados, y especialistas en refinerías, productos químicos y gas natural licuado (GNL).

Además, los puestos solicitados también se pueden ver en la plataforma LinkedIn.

Otras noticias de Urgente24

"El hijastro de Fred Machado, Enzo Fullone, es el posible reemplazo de Lorena Villaverde en Senado"

Renunció Cecilia Loccisano, N°2 de Salud, ex mujer de Jorge Triaca

Apple se rinde ante Google y usará Gemini para salvar a Siri del fracaso

El gobierno anunció una nueva licitación, vencen $10,5 billones