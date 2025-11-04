GNL: Horacio Marín (YPF) celebra la firma del acuerdo preliminar con la filial de la árabe ADNOC

image Horacio Marín, titular de YPF, en Abu Dhabi durante la conferencia global ADIPEC 2025, la conferencia energética más importante de Medio Oriente.

El proyecto se enmarca en el 'Plan 4X4' de YPF, que busca transformar la empresa en líder en producción shale y exportación de hidrocarburos de cara al año 2031.

Sobre XRG

"Esta alianza representa un hito para YPF, al sumar a un actor de los más relevantes del sector energético global. XRG, lleva adelante inversiones en África, Asia y América del Norte. La colaboración con estos socios refuerza el posicionamiento internacional de YPF y acelera el camino hacia una plataforma exportadora de GNL más competitiva", subrayaron desde YPF.

Es que, como remarcó YPF, XRG, filial internacional de ADNOC, desarrolla inversiones energéticas en África, Asia y América del Norte, y tiene como objetivo consolidarse como referente global en el sector químico y energético.

A través de alianzas y adquisiciones, la compañía gestiona activos como Next Decade Rio Grande LNG en Estados Unidos y participa en proyectos de gas en Mozambique, Turkmenistán y Egipto.

¿Quiénes está detrás de ADNOC y XRG?

La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) es la compañía estatal de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y uno de los principales productores de energía del mundo. Fundada en 1971, tiene su sede en Abu Dabi y está bajo control directo del gobierno emiratí.

Su CEO es Sultan Ahmed Al Jaber, figura central de la estrategia energética del país y actual ministro de Industria y Tecnología Avanzada, además de haber presidido la COP28 en 2023.

image Ahmed Al Jaber es conocido como el sultán del petróleo.

ADNOC opera en toda la cadena de valor de los hidrocarburos: desde la exploración y producción hasta el refinado, la petroquímica, el almacenamiento, el transporte y la comercialización. Con una capacidad de producción de más de 4 millones de barriles diarios de crudo, la compañía es considerada un actor clave dentro de la OPEP y un referente global en energía limpia y transición hacia el gas natural.

En 2024, ADNOC creó XRG (abreviatura de Abu Dhabi Energy and Resources Global) como su vehículo internacional de inversión, destinado a expandir la presencia del grupo fuera de Medio Oriente. XRG se especializa en inversiones estratégicas en GNL, hidrógeno, energías limpias y tecnologías de captura de carbono, además de participar en proyectos de infraestructura energética de gran escala.

