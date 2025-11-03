Surge una nueva página para Tango Energy (ex Petrolera Aconcagua)

Además, la operación estuvo acompañada por un aporte de capital fresco por US$ 36 millones, realizado por Tango Energy S.A.U., sociedad co-controlada por Vista Energy S.A.B. de C.V. y AR Energy Resources S.A. (afiliada de Trafigura Argentina).

El ingreso de estos nuevos accionistas con una participación del 93% del capital marcó el cambio de control efectivo de la compañía, junto con un nuevo management con experiencia en hidrocarburos y proyectos no convencionales.

Revisión al alza

La agencia explicó que la revisión al alza de la nota BB.ar responde a la expectativa de que las métricas crediticias podrían mejorar en los próximos 12 a 18 meses, impulsadas por la capitalización y los planes de inversión que definirán los nuevos controlantes.

Moody’s remarcó que la decisión de retirar las calificaciones obedece exclusivamente a la terminación del contrato de calificación a solicitud de la emisora, en cumplimiento con la regulación local, y no implica un cambio negativo en la percepción de riesgo.

El retiro incluyó tanto la calificación del emisor en moneda local y extranjera (BB.ar, revisión al alza) como las de las ON Clase IV, VI, VII, VIII, X, XI y XII (CCC.ar, perspectiva estable).

Pese a la salida del seguimiento regular, Moody’s reconoció que la reestructuración y el refuerzo patrimonial colocan a Tango Energy en una mejor posición de solvencia y flexibilidad financiera frente al contexto macroeconómico argentino.

Un año de transición

Durante los últimos doce meses, Tango Energy atravesó un período de fuerte estrés operativo y financiero, con un endeudamiento neto de 4,3x EBITDA a junio de 2025, superior al nivel estimado por la agencia (3x).

Las ventas cayeron 14% interanual en el segundo trimestre por menor producción y precios más bajos del crudo, afectando su flujo operativo. Sin embargo, la reestructuración y la inyección de capital modificaron sustancialmente ese panorama.

El nuevo esquema con Vista y Trafigura redujo el porcentaje de producción retenido por la primera del 40% al 20%, extendiendo además los plazos de entrega hasta 2029. Esa renegociación, según Moody’s, otorga previsibilidad y mejora los márgenes operativos, factores claves para la recuperación del perfil crediticio.

Fortalezas (y debilidades) según Moody’s

Fortalezas crediticias:

Escala mediana con posición competitiva en el mercado local.

Gestión con trayectoria probada en el sector energético argentino.

Bajos costos de extracción en comparación con empresas de petróleo convencional.

Debilidades crediticias:

Alto endeudamiento y liquidez ajustada.

Campos maduros que exigen mayores inversiones para sostener niveles de producción.

Dependencia del precio internacional del crudo y del marco regulatorio argentino.

El hecho relevante: Cierre formal de deuda

Complementando el anuncio de Moody’s, la empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a BYMA que las Obligaciones Negociables Clase I, II y V, por un total de US$ 36,85 millones, fueron totalmente canjeadas y se encuentran en cartera de la emisora, lo que permite su cancelación definitiva y baja registral.

Con ello, Tango Energy culmina formalmente su proceso de reestructuración, eliminando pasivos que habían sido emitidos bajo su anterior denominación Petrolera Aconcagua Energía S.A.

El comunicado, firmado por Sebastián Maggio, representante autorizado de la empresa, señala que la firma mantendrá informado al mercado ante cualquier novedad relacionada con el proceso, mientras continúa el trámite de inscripción del cambio de denominación.

De Petrolera Aconcagua a Tango Energy

La Asamblea de Accionistas del 11 de septiembre de 2025 formalizó el cambio de nombre a Tango Energy Argentina S.A., consolidando la transformación estructural de la firma bajo su nuevo esquema accionario.

Para Moody’s, ese paso no fue meramente formal: representa el inicio de una nueva etapa de estabilización y crecimiento, tras años de tensión financiera.

El desafío ahora será convertir la mejora crediticia potencial en resultados sostenibles, con foco en eficiencia operativa, recomposición de flujo de caja y reducción del apalancamiento.

Si logra consolidar esos avances, Tango Energy podría recuperar acceso al financiamiento local e internacional en condiciones más favorables, un objetivo que, hasta hace pocos meses, parecía fuera de alcance.

