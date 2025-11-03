Candado, sin aviso: Cerró la textil fueguina que tenía las licencias oficiales de clubes como River y Boca

Desde el gremio SOIVA, calificaron la maniobra como un "abandono patronal" y denunciaron que el empresario "huyó sin dar la cara".

Marcela Cárdenas, representante de las trabajadores, relató, según 'Actualidad Tdf', que "nos apersonamos a trabajar como cualquier día normal y nos encontramos con el portón cerrado. Intentamos comunicarnos con la persona de Recursos Humanos y nos dijo que la empresa no va a abrir más".

Según Cárdenas, la decisión del propietario se tomó sin previo aviso, pese a que existía un acuerdo para continuar con la venta de juegos de sábanas a fin de cubrir los salarios adeudados del mes de septiembre. "Esto ha sido una canallada terrible del dueño, porque estaba hablado que con la venta de sábanas íbamos a cobrarnos el sueldo. No bajó nadie a dar la cara, ni la gerencia ni Recursos Humanos", expresó.

Otras textiles, en crisis

image El caso de Blanco Nieve se suma a la crisis del sector textil en la provincia de Tierra del Fuego.

El caso de Blanco Nieve se suma a la crisis del sector textil en la provincia sureña, golpeado por la caída del consumo y la apertura de importaciones. En los últimos días, Sueño Fueguino, otra fabricante local de sábanas, también despidió personal.

Mientras tanto, las ex empleadas de Blanco Nieve permanecen dentro de la planta para resguardar maquinarias y mercadería, a la espera de una intervención oficial que garantice el cobro de los haberes y la continuidad laboral.

