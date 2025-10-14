La textil Estampados Rotativos avanza con despidos, y Falabella la denuncia por "actitud desleal"

Los despidos

image Estampados Rotativos compró en 1966 la primera estampadora rotativa que entró en producción en toda Sudamérica.

Los cinco despidos más recientes se concretaron con el pago del 50% de la indemnización, amparándose en un supuesto "procedimiento preventivo de crisis" que nunca fue acreditado ante el Ministerio de Trabajo.

"Nunca presentaron balances ni documentación que respalde esa situación", advirtió Falabella, según el sitio gremial 'Ladran Sancho'.

Según explicaba el sitio también bonaerense 'InfoGEI', en julio cuando la compañía buscó reducir su nivel de actividad durante 90 días, argumentó además de la caída en la demanda interna debido a la crisis económica, la "competencia desleal de productos importados a bajo costo", la "alta presión impositiva que enfrentan las empresas formales en el país" y el incremento sostenido de los costos operativos, especialmente en insumos, energía y servicios.

Audiencias en Trabajo

image Los inicios de la empresa data de 1947 cuando en un galpón de la localidad de Polvorines, provincia de Buenos Aires, comenzaron con la estampación de textiles de forma manual y artesanal. Pero en 1987 se relocalizaron en la localidad de Luján.

Este lunes, las partes participaron de una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, pero no se alcanzaron soluciones. La empresa pidió una nueva audiencia, mientras el gremio reclama la reincorporación de los despedidos y el pago total de los salarios caídos y las indemnizaciones.

"Los compañeros están en una gran incertidumbre. Muchos siguen suspendidos, otros fueron despedidos, y todos esperan que la fábrica reactive su producción para recuperar su empleo pleno", concluyó el secretario general de AOT.

Otras noticias de Urgente24

Paro nacional docente: Gremios universitarios se suman al reclamo por más presupuesto y salarios

Barry Bennett propuso alianza a Ritondo, Pichetto y De Loredo, y Santiago Caputo jefe de Gabinete

A días de las elecciones, Fuerza Patria lidera el territorio de Pullaro y LLA pierde terreno

Morgan Stanley 'no la ve': Cree que el tipo de cambio tendría que aumentar