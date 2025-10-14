La textil Estampados Rotativos avanza con despidos, y Falabella la denuncia por "actitud desleal"

La empresa Estampados Rotativos, ubicada en la provincia de Buenos Aires, atraviesa un conflicto laboral que se agudiza día a día, y según denunció el secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), Alejandro Falabella, la firma que mantiene suspensiones no homologadas desde hace meses, recientemente avanzó con despidos sin haber presentado la documentación que justifique una situación de crisis.
El dirigente explicó que en marzo la empresa intentó que el Ministerio de Trabajo provincial autorizara suspensiones con el pago del 50% del salario, pero el pedido fue rechazado tanto por la cartera laboral como por el gremio y el cuerpo de delegados.
"La empresa después tomó una actitud desleal, porque acordó directamente con los trabajadores las suspensiones, sin intervención sindical ni homologación", denunció Alejandro Falabella.
Desde entonces, según afirma, los trabajadores afectados vienen realizando presentaciones y denuncias formales, mientras las condiciones laborales continúan deteriorándose:
Los despidos
Los cinco despidos más recientes se concretaron con el pago del 50% de la indemnización, amparándose en un supuesto "procedimiento preventivo de crisis" que nunca fue acreditado ante el Ministerio de Trabajo.
"Nunca presentaron balances ni documentación que respalde esa situación", advirtió Falabella, según el sitio gremial 'Ladran Sancho'.
Según explicaba el sitio también bonaerense 'InfoGEI', en julio cuando la compañía buscó reducir su nivel de actividad durante 90 días, argumentó además de la caída en la demanda interna debido a la crisis económica, la "competencia desleal de productos importados a bajo costo", la "alta presión impositiva que enfrentan las empresas formales en el país" y el incremento sostenido de los costos operativos, especialmente en insumos, energía y servicios.
Audiencias en Trabajo
Este lunes, las partes participaron de una audiencia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, pero no se alcanzaron soluciones. La empresa pidió una nueva audiencia, mientras el gremio reclama la reincorporación de los despedidos y el pago total de los salarios caídos y las indemnizaciones.
"Los compañeros están en una gran incertidumbre. Muchos siguen suspendidos, otros fueron despedidos, y todos esperan que la fábrica reactive su producción para recuperar su empleo pleno", concluyó el secretario general de AOT.
