Como ILVA, otra empresa líder en cerámicos avanza con más despidos y suma 130

Una crisis que viene escalando

El conflicto viene escalando desde mediados de año. En julio se habían dispuesto 65 cesantías que finalmente se concretaron en agosto, tras fracasar la conciliación obligatoria impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Pese al rechazo gremial y a las denuncias por incumplimientos, la compañía avanzó con su decisión, cerrando un acuerdo de retiros voluntarios con apenas 20 empleados.

Según documentación presentada por la firma en el procedimiento preventivo de crisis, la producción cayó de 11,1 millones de metros de cerámicos en 2021 a 4,8 millones en 2024, una baja del 57% en tres años. En lo que va de 2025, apenas se produjeron 850 mil metros, lo que anticipa un panorama todavía más complejo.

El expediente señala como causas principales del derrumbe, la caída sostenida en las ventas desde 2022, el fuerte incremento de costos de insumos como electricidad y gas, la presión impositiva y la falta de acceso al crédito.

