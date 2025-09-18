Cerámica Cortines, que lleva casi 50 años dedicados al mundo ceramista, y es una de las empresas nacionales líderes en producción de cerámicos esmaltados, tampoco resiste la crisis, por lo que avanza con nuevos despidos y acumula ya 130 en los últimos 3 meses.
LAS CAUSAS DEL DERRUMBE
Como ILVA, otra empresa líder en cerámicos avanza con más despidos y suma 130
Otra empresa líder nacional en producción de cerámicos no pudo escapar a la crisis del sector y avanzó con otra tanda de despidos que con la anterior alcanza los 130, y evalúa los próximos.
Ubicada en la ciudad bonaerense de Luján, la empresa despidió ahora 65 trabajadores entre operarios y personal jerárquico. Lo hizo, en efecto, durante el fin de semana y afecta tanto a operarios que estaban suspendidos como a otros que continuaban en actividad.
La fábrica de Cortines ejecutó la nueva tanda de despidos en el marco de su plan de ajuste por la crisis que atraviesa el sector. Y con esta medida, la compañía acumula 130 bajas laborales en menos de tres meses.
Según fuentes sindicales citadas por el sitio local 'El Civismo', 55 telegramas fueron enviados a empleados que se encontraban suspendidos, mientras que a otros 10 que seguían activos se les comunicó la decisión de manera directa dentro de la planta. Incluso, algunos trabajadores recibieron la notificación informalmente durante el fin de semana, cuando se les indicó que no regresaran a la fábrica.
"Mandaron telegramas a una parte de los trabajadores que se encontraban suspendidos. Y a otro grupo, que se encontraban trabajando, los llamaron a charlar y a informarles que estaban despedidos. No le mandaron el telegrama todavía. En total, echaron 10 activos que estaban trabajando y enviaron 55 telegramas a los que estaban suspendidos", relataron a dicho medio.
Una crisis que viene escalando
El conflicto viene escalando desde mediados de año. En julio se habían dispuesto 65 cesantías que finalmente se concretaron en agosto, tras fracasar la conciliación obligatoria impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.
Pese al rechazo gremial y a las denuncias por incumplimientos, la compañía avanzó con su decisión, cerrando un acuerdo de retiros voluntarios con apenas 20 empleados.
Según documentación presentada por la firma en el procedimiento preventivo de crisis, la producción cayó de 11,1 millones de metros de cerámicos en 2021 a 4,8 millones en 2024, una baja del 57% en tres años. En lo que va de 2025, apenas se produjeron 850 mil metros, lo que anticipa un panorama todavía más complejo.
El expediente señala como causas principales del derrumbe, la caída sostenida en las ventas desde 2022, el fuerte incremento de costos de insumos como electricidad y gas, la presión impositiva y la falta de acceso al crédito.
Otras noticias de Urgente24
Increíble y real: El río repleto de oro por el que se habla del "descubrimiento del siglo"
La probabilidad de entrar en recesión en los póximos meses es del 99%
Cruje la economía de Milei: Inflación mayorista en 3,2%
Arde el PRO: Lospennato enfrentó a Finocchiaro y Ritondo en pleno recinto