Russo no quiere más conflictos: 'correctivo' a Carlos Palacios tras el desplante con Claudio Úbeda

La dura crítica de Mariano Closs a Carlos Palacios

Mariano Closs estuvo en sintonía con lo que Miguel Ángel Russo le manifestó a los jugadores sobre el tipo de reacciones similares a las de Carlos Palacios. Son decisiones que deben quedar relegadas para otro ámbito porque al estar las cámaras es muy probable que luego se difundan por todos lados y lo deportivo quede marginado a un segundo plano.

“A nadie le gusta salir, pero hay formas y formas. Palacios sale despacio, caliente. ‘¿En serio salgo yo?’, ¿sabés que denota eso?: ‘Si yo estoy mejor que mis compañeros’. Nosotros somos amateurs, pero también jugamos a la pelota. Sabemos cuándo te sacan caliente y cuando te sacan caliente simplemente porque querés seguir jugando”, comentó Mariano Closs F12. Este pedido sobre las formas es uno que el DT busca mantener en lo que resta de la temporada y en la siguiente.

“Para mí este es un enojo de: ‘¿Por qué no te fijas lo que hay adentro y me estás sacando a mí?’”, agregó. Si bien, no hubo un castigo para Carlos Palacios, se sometió a un mano a mano con Miguel Ángel Russo y en caso de repetirse un episodio similar va a ser probable que le aplique una medida para que cambie su comportamiento.

Los polémicos antecedentes de Edinson Cavani y Miguel Ángel Merentiel

Ya había sucedido algo similar con Édinson Cavani y Miguel Merentiel. En la victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza, ocurrió una situación calcada a la del domingo, cuando Cavani le reprochó a Claudio Úbeda que lo haya reemplazado mientras se retiraba del campo de juego. Un detalle no menor es que luego de ese entredicho, el uruguayo completó los 90 minutos en todos los encuentros posteriores.

Más atrás en el tiempo, Boca cayó con Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, está la insólita situación que protagonizó Merentiel, cuando el delantero saltó a la cancha para jugar el segundo tiempo, pero en realidad había sido reemplazado por Russo. Cuando se percató de la variante, se fue corriendo al vestuario, lo que generó la sorpresa hasta de sus propios compañeros. Finalmente, el cuerpo técnico mantuvo una charla con él y la situación no pasó a mayores.

Carlos Palacios quedó escrachado ante las cámaras tras cruzarse con Claudio Úbeda: ¿Salgo yo?

Carlos Palacios quedó, otra vez, en el foco de la polémica en la tarde noche de este último domingo 14/09 tras protagonizar un fuerte cruce con Claudio Úbeda, ayudante de campo del técnico Miguel Ángel Russo, durante el partido que Boca empató 1-1 con Rosario Central que correspondió a la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

El trasandino salió reemplazado a los 27’ del segundo tiempo del encuentro con Central en Arroyito y, luego de saludar a su compañero Alan Velasco, cuando pasó por al lado de Úbeda, no dudó en recriminarle la modificación: “¿Salgo yo?”, le lanzó el mediocampista, mientras su gestualidad demostraba cierto fastidio por haber salido del campo de juego.

El polémico historial de Carlos Palacios

A fines de marzo de 2025, Palacios no se presentó al primer entrenamiento de la semana tras regresar de un permiso por fecha FIFA en Chile.

Semanas previas a ausentarse a dicho entrenamiento, se había infiltrado en la barrabrava de Colo-Colo, en un episodio que también molestó en Boca.

Post derrota en el Superclásico, en otro partido en el que no gravitó, se fue a Chile en el día libre que le dio Fernando Gago al plantel.

A principios de junio, Carlos Palacios estuvo envuelto en otro turbulento momento mientras conducía se grababa en un vivo de Instagram conduciendo su auto y los hinchas de Boca lo cruzaron por “estar de joda”.

Una más de Palacios y el auto: dio una entrevista para el canal oficial de Colo-Colo en la que dijo, entre otras cosas, que se le exige mucho a él en lo personal.

Ricardo Gareca la vio: su advertencia a Carlos Palacios

Días atrás, en un mano a mano con DSports Radio, el ex entrenador de la Selección de Chile y futbolista de Boca Juniors, Ricardo Gareca, advirtió a Carlos Palacios Núñez, a quien dirigió en el combinado nacional.

“Estos equipos no te esperan, directamente te echan”, indicando que la presión y la exigencia en el Xeneize no es la misma que en otros equipos.

Y sumó: “Las instituciones como Boca te exigen muchas cosas más aparte del talento y la técnica”, remarcó el Tigre, quien se formó en las inferiores xeneizes y disputó un total de 183 partidos con la azul y amarilla, en los que metió 83 goles.

De todos modos, Gareca reconoció que el atacante ex Colo-Colo es “un chico muy talentoso” y “de selección”.

Carlos Palacios hizo la fácil: se la agarró con Martín Arévalo

En la noche del martes 22 de julio, luego de haber sido borrado de la convocatoria de Boca para el partido ante Atlético Tucumán por una supuesta tendinitis (todo esto en potencial porque suena más a una coartada que a otra cosa) publicó un extenso texto en una Instagram Storie.

En ella, Palacios se despachó contra el periodismo argentino y chileno y le dio duro a Martín Arévalo, reportero muy repudiado entre los hinchas xeneizes en el último tiempo.

“¿Que buscan con tantas mentiras? ¿Hacerme quedar mal, como un irresponsable?”, comenzó el texto de la publicación en sus historias, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Y continuó: “Estoy arrastrando molestias en la rodilla desde antes del Mundial [de Clubes], lo pueden comprobar fácilmente viendo las vendas que usé en esos partidos. Más allá de esto hice y hago todo por jugar en este gran club que es mi sueño. Soy consciente que estoy en uno de los clubes más grandes del mundo y la responsabilidad que eso lleva”.

Se lee en el texto, a su vez: “El viernes jugamos [contra Unión de Sfe.], el sábado entrené, el domingo entrené, ayer lunes me presenté en horario como siempre al entrenamiento, pero con dolor en la rodilla. Es por eso que junto a los médicos se decidió que lo mejor era hacerme atender y no salir a entrenar al campo para evitar sobrecargar la rodilla que me tiene a maltraer”.

En la misma línea, el ex Colo-Colo se expidió acerca de dichos rumores de que llegó borracho al entrenamiento de Boca luego de su cumpleaños, festejado el pasado sábado 19 de julio. “Periodistas como Martín Arévalo, que con tanta facilidad dice que llegué en 'mal estado' y me dijeron que ni entrené. Sepan que están haciendo mucho mal. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque atrás de todo hay madres, hijos, familias”.

El futbolista también fue contra Marcelo Palacios, conductor de TyC Sports: “El conductor Marcelo Palacios que habla con tanta liviandad de la salud mental de los deportistas y 30'' después dice que "deberían sacrificarlo a Carlos Palacios”.

A su vez, le dejó un mensaje a los hinchas dando a entender que reconoce su bajo nivel: “¿Qué me gustaría estar jugando mucho mejor? Claro que sí, soy el primero en querer recuperar el nivel y en ser el más autocritico conmigo mismo para retomar el nivel que tuve los primeros meses. Y les prometo que estoy trabajando para eso y mucho más”.

La respuesta de Martín Arévalo a Carlos Palacios

Horas después de que Palacios publique su comunicado, Martín Arévalo le contestó en el programa ESPN F10, donde es panelista. “Palacios me mencionó a mí en el posteo y voy a ratificar la información que di. Ayer dijimos que Ander Herrera se lesionó 5 veces, pero es un ejemplo de profesional. De Palacios no puedo decir lo mismo porque ha tenido varios actos de indisciplina desde que llegó a Boca”, sostuvo en primera instancia.

Si bien el periodista confirmó que el futbolista tiene una molestia, se mantiene firme en su postura respecto a la indisciplina del chileno. “Es verdad que Palacios tenía una molestia en la rodilla, pero también es verdad que no llego en buen estado. Desde que llegó a Boca, ha tenido diferentes actos de indisciplina que no han sido claros”, remarcó.

Por último, Arévalo comparó su caso con otro jugador del plantel y dejó en claro cuál es el objetivo de su mensaje. “Le puede pasar a cualquier futbolista. Velasco no dio su mejor versión, pero es un ejemplo de profesional. Hasta acá, Palacios no ha sido todo lo profesional que tiene que ser un futbolista de Boca. No pretendo que Boca diga lo que está contando un periodista, lo único que quiero decir es la verdad”.

Con gol olímpico de Ángel Di María, Boca y Rosario Central igualaron por el Torneo Clausura 2025

Boca igualó este último domingo 14/09 como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.

Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto xeneize, a los 20’ del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24’ del mismo periodo, para empatar el duelo.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo (21/09) desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo (21/09) deberá medirse como local ante Talleres de Córdoba, a partir de las 19:00.

