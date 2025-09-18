Chiqui Tapia, Axel Kiciloff y Juan Román Riquelme vs Javier Milei ¿y Lionel Scaloni?

En julio de este año, Golazo 24 se refirió al convenio entre Tapia y Kicillof con respecto al Estadio Único de La Plata y ayer miércoles 17 de septiembre volvió a aparecer en agenda.

"¡El Estadio Único Diego Armando Maradona, la nueva casa de las Selecciones Nacionales! Un enorme orgullo haber presentado, junto al gobernador @Kicillofok, el Masterplan de obras de este estadio, que simboliza la jerarquización de nuestro fútbol.", tuiteó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Algo que llamó la atención, fue la presencia del vicepresidente de AFA y mandatario de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

Si bien en ningún momento Román se expresó respecto a la política nacional, tanto Mauricio Macri como Javier Milei, se expresaron en varias ocasiones en contra de él. Por eso mismo su presencia ayer, no deja de ser un mensaje.

Lionel Scaloni y la Selección Argentina

Lionel Scaloni se ha manejado siempre con mucha seriedad y profesionalismo en lo que respecta a la Selección Argentina.

Por eso mismo, no deja de ser una sorpresa que el estadio Único de La Plata sea, en palabras de Tapia, la nueva casa de las Selecciones Nacionales.

Siempre que se puede, el conjunto Albiceleste hace de local en el estadio Monumental, que suele tener un muy buen césped y es el escenario elegido en casi todos los encuentros que se juegan en el país.

image

De igual manera, si bien aún no está 100% confirmado, Argentina ya estaría clasificada al próximo Mundial (2030) debido a que será uno de los paises anfitriones por el centenario de la competencia.

Por esto mismo, habrá que ver cuántos partidos se jueguen en el país luego de Norteamérica 2026.

En principio, en la previa de Estados Unidos, México, Canadá no se jugará ningún partido en el territorio nacional.

En cuanto al ciclo Scaloni en la cancha de River, es importante remarcar que disputó 11 encuentros allí. La Selección ganó 10 y empató 1 (ante Colombia). Convirtió 28 goles y le marcaron apenas 2. ¿Habrá modificación de cancha?

