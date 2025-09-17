Champions League: Ajax 0-2 Inter, Bayern 3-1 Chelsea, Liverpool 3-2 Atlético, PSG 3-0 Atalanta

La segunda jornada de la fecha 1 de la Champions League llegó a su fin y solo restan los 6 partidos de mañana para finalizar la fecha inicial . En el primer turno de hoy el Olympiacos igualó 0 a 0 en Grecia ante el sorprendente Pafos, y el Slavia Praga empató 2-2 con el Bodo Glimt. El resto de los resultados fueron: Ajax 0-2 Inter, Bayern 3-1 Chelsea, PSG 4-0 Atalanta, Liverpool 2-2 Atlético Madrid.

Real Madrid venció en un duro partido a Olympique de Marsella por 2 a 1 en la jornada de ayer.

En los partidos del miércoles hubo emociones al igual que en los del día de ayer. PSG fue el que más fácil la tuvo ya que goleo sin problemas de local 4 a 0 a Atlanta. Otro que tampoco la pasó mal fue el Inter que logró ganar de visitante 2 a 0 a Ajax en los Países Bajos.

Por otro lado Bayern Múnich derrotó 3 a 1 al Chelsea, sorprendiendo al campeón del mundo, aunque fue más duro de lo que demostró el resultado. Y el partido para el infarto lo protagonizaron Liverpool y Atlético Madrid. Los ingleses ganaban 2-0 en 6 minutos, el Atlético lo empató faltando 9 para el final pero Liverpool se lo ganó 3 a 2 en el descuento.

Estos 6 partidos se suman a los de ayer y a los que se disputarán mañana jueves (Brujas-Mónaco, Copenhague-Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt-Galatasaray, Manchester City-Nápoli, Newcastle Utd-Barcelona, Sporting Lisboa-Kairat Almati) para completar los 18 encuentros de la fecha 1.

El partido de la fecha lo protagonizaron Juventus y Borussia Dortmund que empataron 4 a 4. En el primer tiempo aburrieron y nos engañaron, ya que se fueron a los vestuarios 0 a 0. Pero en el complemento todo fue muy loco.

Fueron parejos hasta el 2-4, arrancó ganando el Borussia Dortmund 1 a 0 y luego volvió a ponerse en ventaja 2 a 1. Llegó el empate 2 a 2 de los italianos y todo parecía indicar que así se quedaría el marcador, pero dos goles rápidos de los alemanes liquidaban el partido, ¿lo liquidaban?

Pues no, ya que a los 94 y 96 minutos Juventus anotó dos goles y logró el milagro de empatar en uno de los partidos más épicos de la historia de la Champions League.

El otro que dio que hablar fue el Qarabag de Azerbaiyán, que venció 2-3 a Benfica a domicilio. Lo peor es que el conjunto portugués arrancó ganando 2 a 0 rápidamente y se perfilaba para la goleada, pero todo cambió. Llegó el descuento y Benfica se apagó. Allí fue cuando el conjunto de Azerbaiyán aprovechó y de a poco lo fue llevando hasta que se lo dio vuelta 3 a 2.

En los otros dos partidos hubo también emociones. Real Madrid comenzó sorpresivamente perdiendo de local con Marsella ya que era más que el conjunto francés en el momento del gol. Pero después a pesar de la expulsión de Carbajal lo pudo dar vuelta con dos goles de Mbappé de penal para ganar 2 a 1. En el encuentro entre Tottenham y Villarreal hubo menos goles, pero no menos emociones. Los ingleses ganaron con un gol tempranero 1 a 0 y el resultado ya no se modificó.

En el primer turno del día martes se enfrentaron Athletic de Bilbao-Arsenal y PSV-St. Gilloise (este último en una especie de clásico por ser un equipo de Países Bajos y el otro de Bélgica). Estos dos partidos abrieron la edición 25/26 y el St. Gilloise tuvo el honor de convertir el primer gol de esta edición. El St. Gilloise derrotó 3-1 a PSV y Arsenal venció 2 a 0 a Athletic de Bilbao. Ambas victorias visitantes.

Live Blog Post FINALES Ajax 0-2 Inter Bayern 3-1 Chelsea Liverpool 3-2 Atlético PSG 4-0 Atalanta

Live Blog Post 92´ Van Dijk amarga al Cholo Simeone, el Liverpool gana 3-2

Live Blog Post 91´ Llegó el 4º del PSG (PSG 4-0 Atalanta) Ajax 0-2 Inter Bayern 3-1 Chelsea Liverpool 2-2 Atlético PSG 4-0 Atalanta

Live Blog Post 90´ Gol anulado a Palmer por VAR (Bayern 3-1 Chelsea)

Live Blog Post 81´ Empata el Atlético Otra vez Llorente anota para el Atlético Madrid. El equipo del Cholo Simeone logra algo inesperado, perdía 2-0 a los 6 minutos de juego y lo empata a 9 minutos del final. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968416040393589035&partner=&hide_thread=false ¡¡INCREÍBLE!! Llorente sacó una volea perfecta, la pelota se desvió y llegó el 2-2 del Atlético de Madrid vs. Liverpool. ¡HABRÁ FINAL DE PELÍCULA EN ANFIELD!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0CBR5rtIsT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025 Ajax 0-2 Inter Bayern 3-1 Chelsea Liverpool 2-2 Atlético PSG 3-0 Atalanta

Live Blog Post 75´ Todo sigue igual, no se mueven los marcadores Los resultados en los distintos partidos siguen congelados, algunos ya liquidados y otros siguen abiertos. Ajax 0-2 Inter Bayern 3-1 Chelsea Liverpool 2-1 Atlético PSG 3-0 Atalanta

Live Blog Post 63´ Otro gol de Kane para el Bayern (3-1) Ajax 0-2 Inter Bayern 3-1 Chelsea Liverpool 2-1 Atlético PSG 3-0 Atalanta

Live Blog Post 51´ Segundo gol del Inter y tercero del PSG Otra vez Thuram anota para Inter y ahora el conjunto italiano vence a domicilio a Ajax por 2-0. Mendes liquidó las cosas entre PSG y Atalanta, el conjunto francés gana 3-0. Ajax 0-2 Inter Bayern 2-1 Chelsea Liverpool 2-1 Atlético PSG 3-0 Atalanta Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968406994802327807&partner=&hide_thread=false MISMA FÓRMULA Y DOBLETE DE THURAM: otro gran salto para marcar por duplicado de cabeza y estampar el 2-0 del Inter sobre Ajax.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YI8txqdtke — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968407857558126924&partner=&hide_thread=false ¡¡GOLAZO DE NUNO MENDES!! Jugada individual dentro del área y anotó el 3-0 de PSG ante Atalanta.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bUZEUoSAAs — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Live Blog Post Arrancan todos los segundos tiempos Ajax 0-1 Inter Bayern 2-1 Chelsea Liverpool 2-1 Atlético PSG 2-0 Atalanta

Live Blog Post Final de todos los primeros tiempos Final del primer tiempo en todos los partidos y solo se modificó el resultado de Liverpool-Atlético, que el conjunto español llegó al descuento por medio de Llorente. Ahora es 2-1 para el equipo inglés. Ajax 0-1 Inter Bayern 2-1 Chelsea Liverpool 2-1 Atlético PSG 2-0 Atalanta Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968402359475663311&partner=&hide_thread=false ¡GOL MÁS QUE NECESARIO! Llorente llegó con la punta del pie y marcó el 1-2 de Atlético de Madrid vs. Liverpool.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/izA04dodqt — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Live Blog Post 42´ Gol del Inter, vence 1-0 al Ajax Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968401205320618298&partner=&hide_thread=false ¡NO ESTÁ EL TORO, PERO ESTÁ THURAM! Hermoso salto para ganar en el primer palo y marcar de cabeza el 1-0 del Inter contra Ajax en la #Champions.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eOu4BYjSuo — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Live Blog Post 39´ Gol del PSG, ahora gana 2-0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968400218103144520&partner=&hide_thread=false ¡TREMENDO ZAPATAZO! Golazo de Khvicha Kvaratskhelia para que PSG le gane 2-0 a Atalanta.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0xX5mMNNxi — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Live Blog Post 29´ Goles en Bayern-Chelsea A los 27´ Kane puso de penal el 2-0 en favor de los teutones, mientras que 2 minutos después el incansable Palmer descontó para los campeones del mundo. Bayern 2-1 Chelsea. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968397097574531295&partner=&hide_thread=false ¡¡NO FALLA!! Harry Kane la puso contra un palo y anotó el 2-0 de Bayern Múnich ante Chelsea.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q8QF16wzMA — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968397650719392245&partner=&hide_thread=false ¡DESCONTARON LOS BLUES! Cole Palmer y un zurdazo inatajable para el 1-2 de Chelsea ante Bayern Múnich.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xS7rh2zeEM — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

Live Blog Post 21´ Gol del Bayern, cae el campeón del mundo El Bayern Múnich vence 1 a 0 al reciente campeón del mundo Chelsea. El gol fue a los 21 minutos por medio de Chalobah en contra. Ajax 0-0 Inter Bayern 1-0 Chelsea Liverpool 2-0 Atlético PSG 1-0 Atalanta

Live Blog Post 20´ Solo dos marcadores abiertos Los primeros mminutos de PSG-Atalanta y Liverpool-Atlético fueron muy intensos y con 3 goles en los priemros minutos. Los otros dos partidos siguen en cero. Ajax 0-0 Inter Bayern 0-0 Chelsea Liverpool 2-0 Atlético PSG 1-0 Atalanta

Live Blog Post 6´ Doblete del Liverpool, 2-0 al Atlético del Cholo Terrible inicio del Liverpool, con un gol en contra de Barrios a los 4 minutos y de Salah a los 6´, el Liverpool le gana 2 a 0 al Atlético Madrid del Cholo Simeone. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968391535428296821&partner=&hide_thread=false ¡CON LA FORTUNA DE SU LADO! Salah probó por abajo con el tiro libre, la pelota se desvió en Robertson y el Liverpool le gana 1-0 al Atlético de Madrid en menos de 4 minutos de juego.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dXosXSfhmO — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968392252767494384&partner=&hide_thread=false RÁFAGA RED: Salah arremetió en el área y definió de zurda para el 2-0 de Liverpool vs. Atlético de Madrid en ¡6 minutos de partido!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Z8MLh87e9E — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025 Ajax 0-0 Inter Bayern 0-0 Chelsea Liverpool 2-0 Atlético PSG 1-0 Atalanta

Live Blog Post 3´ Gol del PSG (1-0) Sobre los 3 minutos de juego se abre el marcador del primer partido de este turno, PSG por medio de Marquinhos le gana 1 a 0 a Atalanta. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968391100202107066&partner=&hide_thread=false ¡¡LA PRESIÓN ALTA HIZO EFECTO!! Marquinhos anota el 1-0 de PSG ante Atalanta en el arranque del partido.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UeebXniTvW — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025 Ajax 0-0 Inter Bayern 0-0 Chelsea Liverpool 0-0 Atlético PSG 1-0 Atalanta