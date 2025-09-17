Champions League: Ajax 0-2 Inter, Bayern 3-1 Chelsea, Liverpool 3-2 Atlético, PSG 3-0 Atalanta

Dónde ver Champions League: ESPN y Fox Sports se reparten los cuartos de final
Real Madrid venció en un duro partido a Olympique de Marsella por 2 a 1 en la jornada de ayer.
Los partidos del miércoles de Champions League
En los partidos del miércoles hubo emociones al igual que en los del día de ayer. PSG fue el que más fácil la tuvo ya que goleo sin problemas de local 4 a 0 a Atlanta. Otro que tampoco la pasó mal fue el Inter que logró ganar de visitante 2 a 0 a Ajax en los Países Bajos.
Por otro lado Bayern Múnich derrotó 3 a 1 al Chelsea, sorprendiendo al campeón del mundo, aunque fue más duro de lo que demostró el resultado. Y el partido para el infarto lo protagonizaron Liverpool y Atlético Madrid. Los ingleses ganaban 2-0 en 6 minutos, el Atlético lo empató faltando 9 para el final pero Liverpool se lo ganó 3 a 2 en el descuento.
Estos 6 partidos se suman a los de ayer y a los que se disputarán mañana jueves (Brujas-Mónaco, Copenhague-Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt-Galatasaray, Manchester City-Nápoli, Newcastle Utd-Barcelona, Sporting Lisboa-Kairat Almati) para completar los 18 encuentros de la fecha 1.
Fueron parejos hasta el 2-4, arrancó ganando el Borussia Dortmund 1 a 0 y luego volvió a ponerse en ventaja 2 a 1. Llegó el empate 2 a 2 de los italianos y todo parecía indicar que así se quedaría el marcador, pero dos goles rápidos de los alemanes liquidaban el partido, ¿lo liquidaban?
Pues no, ya que a los 94 y 96 minutos Juventus anotó dos goles y logró el milagro de empatar en uno de los partidos más épicos de la historia de la Champions League.
El otro que dio que hablar fue el Qarabag de Azerbaiyán, que venció 2-3 a Benfica a domicilio. Lo peor es que el conjunto portugués arrancó ganando 2 a 0 rápidamente y se perfilaba para la goleada, pero todo cambió. Llegó el descuento y Benfica se apagó. Allí fue cuando el conjunto de Azerbaiyán aprovechó y de a poco lo fue llevando hasta que se lo dio vuelta 3 a 2.
En los otros dos partidos hubo también emociones. Real Madrid comenzó sorpresivamente perdiendo de local con Marsella ya que era más que el conjunto francés en el momento del gol. Pero después a pesar de la expulsión de Carbajal lo pudo dar vuelta con dos goles de Mbappé de penal para ganar 2 a 1. En el encuentro entre Tottenham y Villarreal hubo menos goles, pero no menos emociones. Los ingleses ganaron con un gol tempranero 1 a 0 y el resultado ya no se modificó.
¡¡INCREÍBLE!! Llorente sacó una volea perfecta, la pelota se desvió y llegó el 2-2 del Atlético de Madrid vs. Liverpool. ¡HABRÁ FINAL DE PELÍCULA EN ANFIELD!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0CBR5rtIsT
Final del primer tiempo en todos los partidos y solo se modificó el resultado de Liverpool-Atlético, que el conjunto español llegó al descuento por medio de Llorente. Ahora es 2-1 para el equipo inglés.
¡CON LA FORTUNA DE SU LADO! Salah probó por abajo con el tiro libre, la pelota se desvió en Robertson y el Liverpool le gana 1-0 al Atlético de Madrid en menos de 4 minutos de juego.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dXosXSfhmO
