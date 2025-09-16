De Pablo, economista amigo de Milei: "No se sabe si lo peor ya pasó"

El economista también se refirió a la tensión cambiaria actual y el desempeño de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía: "Cualquier persona, capaz o no capaz, siempre dice boludeces. La de 'comprá, campeón' es una boludez".

En este escenario de tensión poselectoral, de Pablo afirmó: "No me calienta el riesgo kuka. Este gobierno no tiene gobernadores, tiene pocos legisladores; pelean como pueden. Cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo hace lo mismo".

De cara a octubre, el economista cercano al Presidente remarcó que tras la derrota en provincia de Buenos Aires, el líder libertario "se puso a laburar". "Hizo flor de autocrítica, solo no la hizo pública. Lo mejor que puede hacer es callarse y laburar", sentenció.

