Juan Carlos de Pablo, economista y amigo de Javier Milei, analizó la presentación del Presupuesto 2026 y puso en duda una de las principales definiciones del discurso del Presidente: "No se sabe si lo peor ya pasó, eso lo van a decir los historiadores del futuro".
De Pablo, economista amigo de Milei: "No se sabe si lo peor ya pasó"
El economista Juan Carlos de Pablo, amigo de Javier Milei, puso en duda la afirmación del Presidente sobre que "lo peor ya pasó". "Lo mejor que puede hacer es callarse y laburar".
"No hay nada más difícil que hacer un presupuesto", aseguró en el comienzo de su análisis de Pablo. "Ahora se tiene que arremangar el Congreso y debatirlo".
Según el economista, la presentación presidencial volvió a resaltar que la clave es que "el equilibrio fiscal no se negocia". En ese sentido, apuntó contra los legisladores, a quienes instó a "buscar alternativas sobre esa base".
"Cuando sos diputado y senador, la responsabilidad se evapora. Si se pusieran en práctica todos los proyectos y el déficit volviera a ser de 4 puntos, nadie se va arrepentir de haber votado lo que votó", ahondó en diálogo con Futurock.
En este sentido, de Pablo analizó que la discusión con los gobernadores va a ser "más fácil" que con los legisladores, dado que tanto el Gobierno como los jefes provinciales "tienen responsabilidades ejecutivas".
El economista también se refirió a la tensión cambiaria actual y el desempeño de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía: "Cualquier persona, capaz o no capaz, siempre dice boludeces. La de 'comprá, campeón' es una boludez".
En este escenario de tensión poselectoral, de Pablo afirmó: "No me calienta el riesgo kuka. Este gobierno no tiene gobernadores, tiene pocos legisladores; pelean como pueden. Cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo hace lo mismo".
De cara a octubre, el economista cercano al Presidente remarcó que tras la derrota en provincia de Buenos Aires, el líder libertario "se puso a laburar". "Hizo flor de autocrítica, solo no la hizo pública. Lo mejor que puede hacer es callarse y laburar", sentenció.
