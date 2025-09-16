La relación entre las panelistas de A la Barbarossa es de público conocimiento que no es la mejor, sin embargo en esta ocasión Mariana Brey y Nancy Pazos aumentaron el tono de lo que parecía un debate acalorado cuando comenzaron los insultos a través de la pantalla de Telefe.
ARDE "EL CANAL DE LA FAMILIA"
Mariana Brey y Nancy Pazos se mataron en Telefe: "Golpista" y "pelotuda"
La pantalla de Telefe se tiño de violencia cuando las panelistas de A la Barbarossa se trenzaron a tal punto que debió intervenir la conductora para calmarlas.
Es que cuando hablaban al respecto de la cadena nacional que dio el presidente Javier Milei en la noche del lunes (15/09) fue que se produjo el tenso momento televisivo. La exangelita, reconocida seguidora libertaria, defendía las políticas de ajuste por parte del oficialismo y apuntó contra su colega cuando la incluyó en un grupo de periodistas que según su criterio buscan debilitar al Gobierno.
"Vos formás parte de esa oposición, la oposición golpista, disculpame. Que no quiere que el Presidente termine su mandato. Es grave", disparó. Su comentario no pasó desapercibido por su compañera que estalló de bronca y contestó: "No hay persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome que soy una golpista, boluda, no".
Inmediantamente, la conductora Georgina Barbarossa quiso intervenir para llevar calma aunque su furia no cesó y la increpó: "Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo 'pelotuda' y no. ¿Qué pasa?". "Es una barbaridad y nadie le está diciendo nada", se quejó.
Santiago del Moro aclaró su situación en Telefe
La periodista Paula Varela dijo algunas semanas que Santiago del Moro estaba con un pie afuera de Telefe luego de no llegar a un acuerdo económico, sin embargo el reconocido conductor rápidamente salió a desmentirlo vía redes sociales.
En esta ocasión accedió a darle una nota en LAM para dejar en claro que no planea cambiar de pantalla por lo menos hasta dentro de cinco años.
"Nunca me fui de Telefe", comenzó aclarando y siguió: "Sabés que yo lo hablé con Pauli, no creo que ella tenga mala información, creo que se malentendieron algunas cuestiones. Pero yo creo que alguien a ella se lo dijo o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha".
Y posteriormente el comunicador sumó: "Nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron a mí con otra gente negociando nada".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores
Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena
La calle repleta de outlets que todos eligen para comprar
Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control
China prueba su nuevo portaaviones en el estrecho de Taiwán y pide a USA "cautela"