Mariana Brey y Nancy Pazos se mataron en Telefe: "Golpista" y "pelotuda"

Santiago del Moro aclaró su situación en Telefe

La periodista Paula Varela dijo algunas semanas que Santiago del Moro estaba con un pie afuera de Telefe luego de no llegar a un acuerdo económico, sin embargo el reconocido conductor rápidamente salió a desmentirlo vía redes sociales.

En esta ocasión accedió a darle una nota en LAM para dejar en claro que no planea cambiar de pantalla por lo menos hasta dentro de cinco años.

"Nunca me fui de Telefe", comenzó aclarando y siguió: "Sabés que yo lo hablé con Pauli, no creo que ella tenga mala información, creo que se malentendieron algunas cuestiones. Pero yo creo que alguien a ella se lo dijo o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha".

Y posteriormente el comunicador sumó: "Nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron a mí con otra gente negociando nada".

