Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena

Cuando la charla giró hacia la escasez de ficción nacional en la televisión, Gustavo no dudó en expresar su visión: "No veo tan lejano que la ficción vuelva a la tele, creo que va a haber una comunión entre las plataformas y la televisión". Y agregó con optimismo: "La ficción no muere y la televisión abierta no va a morir nunca, a lo sumo se transforma".

Finalmente, sobre su vida personal, el actor dejó en evidencia su gratitud y estabilidad emocional: "El amor por suerte va bien, soy muy agradecido", expresó en referencia a su relación con Verónica Varano.

Embed - "LA CENA DE LOS TONTOS" on Instagram: "¡100 mil veces GRACIAS! ♥ Gracias por venir a reírse y a emocionarse. Gracias por sentarse en nuestra mesa y cenar con nosotros. Gracias por elegirnos. ¡Más de 100.000 personas ya nos vinieron a ver! Te esperamos. ¡LA CENA DE LOS TONTOS! De jueves a domingo en el @elnacionalsancorseguros 15% de ahorro y 6 cuotas sin interés con Galicia Visa Entradas a la venta en @plateanet o en la boletería del teatro @axion_energy_oficial @bancogalicia" View this post on Instagram A post shared by "LA CENA DE LOS TONTOS" (@lacenadelostontos) Publicación en Instagram de @lacenadelostontos.

"La cena de los tontos" se presenta de jueves a domingos, con entradas que van desde $30.000 a $55.000. Para quienes quieran vivir esta experiencia en primera persona, la información completa se encuentra en la página oficial de Plateanet. Con humor, emoción y la cercanía que solo el teatro permite, Bermúdez demuestra que, más allá de la pantalla, sigue construyendo momentos inolvidables para su público.

