Gustavo Bermúdez, uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina por novelas como "Sos mi vida", "Somos familia" y "Celeste siempre Celeste", atraviesa un presente que lo aleja de la pantalla chica, pero lo acerca al teatro con renovada energía. En diálogo con Pablo Montagna y su equipo en "Pasa Montagna" por Radio Rivadavia, el actor se mostró sincero y reflexivo acerca de su regreso a las tablas, en un momento de su carrera que combina desafíos, nostalgia y gratitud por el público que lo sigue desde hace décadas.
"NO LO CONOZCO"
Gustavo Bermúdez aclaró los rumores que lo acusaban de robarle el lugar a Mike Amigorena
En diálogo con Pablo Montagna, Gustavo Bermúdez confesó que dudó en volver al teatro, pero hoy celebra la decisión.
Actualmente, Bermúdez comparte escenario en el Teatro El Nacional con figuras como Laurita Fernández y Martin Bossi, en la obra "La cena de los tontos". Pero antes de su llegada, el papel lo interpretaba Mike Amigorena, lo que generó una inevitable pregunta sobre si hubo algún roce entre ellos.
Al respecto, Gustavo fue categórico: "No. No tengo ningún problema con Mike, no lo conozco. Lo crucé una vez en el teatro, él fue muy amoroso, y no lo viví incómodo, no había un clima feo".
El actor también reveló cómo surgió la oportunidad de sumarse a la obra, confesando que al principio no estaba del todo convencido: "Yo no tenía ganas de hacer teatro. Era tomarme un compromiso a largo plazo y no estaba con toda esa energía". Sin embargo, la insistencia de Adrián Suar para que se anime a esta experiencia fue decisiva. Incluso se lo propuso para la temporada de verano, y aunque Gustavo dijo que lo iba a pensar, terminó aceptando y hoy se muestra satisfecho: "Estoy muy contento con haberme decidido a hacerla, porque es una experiencia arriba del escenario de escuchar lo bien que la pasa el público, que no se da muchas veces en la vida", agregó.
Gustavo Bermúdez opina sobre el futuro de la ficción nacional
Más allá de su rol como galán, Bermúdez admitió que nunca sintió que eso fuera un peso. Por el contrario, reconoce que le gustaría retribuir todo el cariño recibido a lo largo de su trayectoria. Sin dudas, un gesto de humildad que conecta con la gente que lo sigue desde hace tantos años.
Cuando la charla giró hacia la escasez de ficción nacional en la televisión, Gustavo no dudó en expresar su visión: "No veo tan lejano que la ficción vuelva a la tele, creo que va a haber una comunión entre las plataformas y la televisión". Y agregó con optimismo: "La ficción no muere y la televisión abierta no va a morir nunca, a lo sumo se transforma".
Finalmente, sobre su vida personal, el actor dejó en evidencia su gratitud y estabilidad emocional: "El amor por suerte va bien, soy muy agradecido", expresó en referencia a su relación con Verónica Varano.
"La cena de los tontos" se presenta de jueves a domingos, con entradas que van desde $30.000 a $55.000. Para quienes quieran vivir esta experiencia en primera persona, la información completa se encuentra en la página oficial de Plateanet. Con humor, emoción y la cercanía que solo el teatro permite, Bermúdez demuestra que, más allá de la pantalla, sigue construyendo momentos inolvidables para su público.
-------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 episodios que esconde secretos aterradores
Adrián Suar provocó y Luis Ventura aprovechó el golpe: "Cuándo traían la cuenta, él no..."
El regreso de Marcelo Tinelli que nadie pidió: Qué canal asumirá el riesgo
Alerta máxima por esta estafa que se expande sin freno ni control