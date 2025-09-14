Bomba en los Emmys: Las series que arrasaron y vos las tenés que ver ya mismo

Pero la sorpresa llegó de la mano de The Pitt, el drama médico de HBO Max que demostró que todavía quedan historias por contar en los hospitales. Katherine LaNasa se llevó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en Drama por su interpretación de Dana Evans, un personaje inspirado en enfermeras reales que trabajan en situaciones límite.

La serie, ambientada en el Pittsburgh Trauma Medical Center, sigue a un equipo de emergencias durante 15 horas intensas que reflejan la realidad de quienes salvan vidas cada día.

Hacks y The Studio: Comedia de alto nivel

En el apartado comedia, Jean Smart volvió a brillar con su cuarto Emmy por Hacks, mientras que Seth Rogen debutó como ganador con The Studio, la sátira sobre Hollywood que acumuló 23 nominaciones y se convirtió en la comedia más nominada del año.

Con estas victorias, queda claro que el streaming está redefiniendo los estándares de calidad televisiva.

Los premios técnicos que definen la excelencia

Mientras la ceremonia continuaba, los galardones técnicos revelaron la diversidad de plataformas que dominan el panorama actual. Adolescence, la innovadora serie de Netflix filmada completamente en plano secuencia, conquistó el Emmy a Mejor Dirección de una Serie Limitada gracias al trabajo de Philip Baranti, quien fue el único hombre nominado en esta categoría.

Por su parte, Adam Randall se alzó con el premio a Mejor Dirección en una Serie Dramática por su trabajo en Slow Horses, disponible en Apple TV, demostrando que las producciones de espionaje siguen capturando la atención tanto de la crítica como del público especializado.

En el terreno del entretenimiento político, Last Week Tonight With John Oliver volvió a demostrar su supremacía llevándose el galardón a Mejor Variedad de Series con Guion. Finalmente, Dan Gilroy cerró esta tanda de premios técnicos con su victoria por Mejor Guion en una Serie Dramática gracias a Andor, la serie de Star Wars que redefinió las expectativas del universo galáctico en televisión.

