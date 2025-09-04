La adictiva miniserie de 6 capítulos que está en Netflix y todos aclaman

Netflix es una de las plataformas más usadas para ver contenidos y no se queda atrás. Hay una miniserie espectacular de pocos episodios que te va a mantener alerta en todo momento, con una trama espectacular que mantiene atrapados a todos.
Se trata de un thriller dramático que en seis capítulos te deja con ganas de más. Es de esas series muy bien hechas, con personajes fuertes y una historia potente que no dan ganas de frenar ni un minuto. Todos la recomiendan.
La miniserie de Netflix que todos aclaman
Sol negro es una miniserie francesa que reúne lo mejor: drama, crímenes y secretos familiares. Una producción de pocos episodios que logra ser sumamente contundente y con una historia que sin duda te va a mantener alerta.
Alba es una mujer que quiere reorganizar su vida trabajando en Provenza, pero su jefe aparece muerto y las cosas cambian repentinamente. Lo que ocurre es que en realidad resulta ser que este era su padre biológico. Una verdad muy cruda.
A partir de ese momento se desatan problemas con la herencia y aparece la viuda del asesinado, que sin duda tiene un rol muy fuerte y está decidida a que nadie pase por encima de ella. Una miniserie que sin duda es ideal para ver el fin de semana.
