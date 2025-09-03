La miniserie de apenas 3 capítulos que conquista Netflix y todos aclaman

Esta miniserie de Netflix tiene todo para convertirse en una de las más aclamadas de Netflix. La misma combina lo mejor del drama con una historia fuerte y chocante, lo cual resulta el gancho perfecto para mantener a todos pegados a la pantalla.
La miniserie que triunfa en Netflix con solo 3 episodios
Dos tumbas llegó a Netflix para quedarse y dicha miniserie ya lo dice todo en su título: hay que esperar una historia muy potente. Dicha producción tiene como historia principal la desaparición de una joven y la intervención de su abuela para esclarecer todo lo que pasó.
La policía abandona la búsqueda de esta chica, pero su abuela no se queda de brazos cruzados y quiere respuestas ante lo ocurrido. Por eso se mete en lugares bastante turbios y complejos, donde termina aliándose con un jefe de una banda criminal. Son episodios de muchísimo impacto en donde nadie quiere perderse nada.
Hoy esta serie es número uno en los rankings de Netflix y tiene un elenco muy bueno con Kiti Mánver, Álvaro Morte Hovik Keuchkerian. Una producción muy bien hecha que te sumerge en una atmósfera de desesperación, venganza, suspenso y muchísimo drama.
