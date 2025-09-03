urgente24
La miniserie de apenas 3 capítulos que conquista Netflix y todos aclaman

Una miniserie recién estrenada ya se adueñó de los primeros lugares en Netflix. La crítica la está aclamando y no te la podés perder.

03 de septiembre de 2025 - 08:43
Netflix continúa sumando series a su catálogo y el formato miniserie sigue generando adicción entre los usuarios. En solo tres episodios esta producción muy dramática e intensa vas a quedarte con ganas de más. Se trata de una historia bastante fuerte que deja a todos impactados.

Esta miniserie de Netflix tiene todo para convertirse en una de las más aclamadas de Netflix. La misma combina lo mejor del drama con una historia fuerte y chocante, lo cual resulta el gancho perfecto para mantener a todos pegados a la pantalla.

La miniserie que triunfa en Netflix con solo 3 episodios

Dos tumbas llegó a Netflix para quedarse y dicha miniserie ya lo dice todo en su título: hay que esperar una historia muy potente. Dicha producción tiene como historia principal la desaparición de una joven y la intervención de su abuela para esclarecer todo lo que pasó.

La policía abandona la búsqueda de esta chica, pero su abuela no se queda de brazos cruzados y quiere respuestas ante lo ocurrido. Por eso se mete en lugares bastante turbios y complejos, donde termina aliándose con un jefe de una banda criminal. Son episodios de muchísimo impacto en donde nadie quiere perderse nada.

Hoy esta serie es número uno en los rankings de Netflix y tiene un elenco muy bueno con Kiti Mánver, Álvaro Morte Hovik Keuchkerian. Una producción muy bien hecha que te sumerge en una atmósfera de desesperación, venganza, suspenso y muchísimo drama.

