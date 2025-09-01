La miniserie épica que pocos vieron y que tenés que maratonear ya

En HBO pasó casi desapercibida, pero esta miniserie tiene todo lo que un fanático de la fantasía espera: mundos paralelos, personajes increíbles y una historia que te hace pensar. Es de esas series que respetan su origen literario y se animan a contar la historia completa sin darnos vueltas ni subestimarnos.
Magia, ciencia y todo lo que hace única esta serie de HBO
His Dark Materials - La materia oscura (o simplemente His Dark Materials) es, sin exagerar, la joya subestimada de HBO que merece más atención. La serie, basada en los libros de Philip Pullman y disponible en HBO Max y Movistar TV, nos mete en un mundo alternativo donde los humanos tienen daemons, animales que representan su alma y que acompañan cada uno de sus pasos.
Ahí vive Lyra Belacqua, interpretada por Dafne Keen, una huérfana del Jordan College de Oxford que se topa con conspiraciones relacionadas con una misteriosa sustancia cósmica llamada Dust.
El elenco es un lujo: Ruth Wilson como la peligrosa y enigmática Marisa Coulter, James McAvoy interpretando a Lord Asriel, y Amir Wilson como Will Parry, el chico de otro mundo que conecta su destino con el de Lyra. La trama es una épica mezcla de aventuras, intrigas políticas del Magisterium, y profecías de brujas que apuntan a cambiarlo todo, mientras los personajes viajan entre distintos universos. Todo esto se despliega en 8 episodios por temporada, lo que mantiene la historia intensa y concentrada.
Lo que diferencia a esta serie de otras producciones de fantasía es que no se queda solo en lo visual: cada elemento, desde los daemons hasta los dilemas éticos sobre el Dust, apunta a reflexionar sobre la vida, el poder y la libertad individual. Es un entretenimiento que desafía al espectador a pensar más allá de los efectos especiales, algo que hoy es casi un lujo dentro del género.
Lo que dicen los críticos y por qué vale la pena cada episodio
A pesar de no haber generado el mismo ruido que Game of Thrones, His Dark Materials recibió elogios importantes. Página 12 escribió que "la entrega apunta directamente a quienes estén familiarizados con la obra literaria de Pullman y hayan visto la primera temporada. Este nuevo arco, compuesto de ocho episodios, sigue respetuosamente la segunda novela de la trilogía."
Collider destacó su carga emocional: "induce a la reflexión, es devastadora por momentos y completamente emocional. Los capítulos finales me convirtieron en un dechado lloroso, igual que los libros." Y Radio Times no dudó en calificar su final con puntaje perfecto: "Un final impresionante, con altura emocional. Esta adaptación de la fantasía de Philip Pullman sigue siendo una delicia emocionante e inmersiva".
Lo interesante es que la serie logra cerrar su historia con coherencia y respeto por el material original, sin diluir los interrogantes filosóficos que plantea Pullman sobre la religión, la ciencia y la libertad. Es la prueba de que se puede hacer fantasía adulta, emocionante y con un cierre pensado, algo que hoy casi nadie se anima a producir.
En pocas palabras, His Dark Materials es la serie épica de HBO que muchos subestimaron, pero que cualquiera que disfrute la fantasía debería ver. 8 episodios que condensan mundos enteros, emociones auténticas y enseñanzas que quedan mucho después de terminar el último capítulo.
