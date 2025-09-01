La miniserie épica que pocos vieron y que tenés que maratonear ya

Lo que diferencia a esta serie de otras producciones de fantasía es que no se queda solo en lo visual: cada elemento, desde los daemons hasta los dilemas éticos sobre el Dust, apunta a reflexionar sobre la vida, el poder y la libertad individual. Es un entretenimiento que desafía al espectador a pensar más allá de los efectos especiales, algo que hoy es casi un lujo dentro del género.

Lo que dicen los críticos y por qué vale la pena cada episodio

A pesar de no haber generado el mismo ruido que Game of Thrones, His Dark Materials recibió elogios importantes. Página 12 escribió que "la entrega apunta directamente a quienes estén familiarizados con la obra literaria de Pullman y hayan visto la primera temporada. Este nuevo arco, compuesto de ocho episodios, sigue respetuosamente la segunda novela de la trilogía."

Collider destacó su carga emocional: "induce a la reflexión, es devastadora por momentos y completamente emocional. Los capítulos finales me convirtieron en un dechado lloroso, igual que los libros." Y Radio Times no dudó en calificar su final con puntaje perfecto: "Un final impresionante, con altura emocional. Esta adaptación de la fantasía de Philip Pullman sigue siendo una delicia emocionante e inmersiva".

image Aunque no tuvo la fama de Game of Thrones, recibió muchos elogios de la crítica. Su mayor logro: respetar a Pullman y cerrar con coherencia una historia épica.

Lo interesante es que la serie logra cerrar su historia con coherencia y respeto por el material original, sin diluir los interrogantes filosóficos que plantea Pullman sobre la religión, la ciencia y la libertad. Es la prueba de que se puede hacer fantasía adulta, emocionante y con un cierre pensado, algo que hoy casi nadie se anima a producir.

En pocas palabras, His Dark Materials es la serie épica de HBO que muchos subestimaron, pero que cualquiera que disfrute la fantasía debería ver. 8 episodios que condensan mundos enteros, emociones auténticas y enseñanzas que quedan mucho después de terminar el último capítulo.

